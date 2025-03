Yanina Latorre explotó contra Jorge Rial luego de que este criticara a Diego

Yanian 1.jpg Yanina Latorre

Las acusaciones de Jorge Rial y la furia de Yanina Latorre

La respuesta de Yanina no tardó en llegar. Desde su flamante programa “Sálvese quien pueda” (América TV), la panelista arremetió contra el periodista con una fuerte defensa de su esposo. “Metete conmigo, Rial. Pero no te metas con Diego”, exclamó, visiblemente molesta.

Además, negó rotundamente que su marido reciba sobres y defendió su trayectoria: “Mi marido es el mejor comentarista de fútbol que hay en la Argentina. Hizo un carrerón y ganó mucha guita. No agarra sobres”, sentenció.

Yanian 2.jpg Yanina Latorre

“Yo pago mis pasajes, me la gano dignamente”

Otro de los puntos que más enfureció a Yanina fue la insinuación de Rial sobre los viajes de la pareja al exterior. El conductor había deslizado que los representantes de futbolistas financian los viajes de los periodistas deportivos y sus familias, algo que la panelista negó categóricamente.

"Cuando Diego va a transmitir la Champions League, él va a trabajar. Yo me saco mi pasaje en avión en primera y me lo pago de mi bolsillo porque me va bien y laburo como una burra”, aclaró, dejando en claro que no depende de nadie para sus vacaciones.

En esa misma línea, desafió a Jorge Rial a que atacara su persona pero no involucrara a su esposo: “Siempre que me quieren pegar, me dicen cornuda o se meten con Diego. Pegame a mí, pero no lo metas a él”.