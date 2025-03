Fuerte cruce en las redes entre Yanina Latorre y Morena Rial: se dijeron de todo

La panelista de LAM le respondió a Jorge Rial tras una crítica que él realizó sobre ella y su marido. Frente a este escenario, la mediática More Rial respaldó a su padre tras una pregunta que le hizo una usuaria a través de las historias de Instagram. “No lo miro, para escuchar a una abuela medio demente me voy a un geriátrico”, respondió sin filtros.

image.png

Qué dijo Jorge Rial sobre Yanina Latorre y su marido

El periodista, en su programa de Radio 10, había expresado: "No hay periodista más ensobrado que el deportivo. Por lo menos hay 10 periodistas deportivos que cobran un sobresueldo".

"Después aparecen viajes al exterior que no sabes de dónde sale. Loco, te vas de viaje con tu marido gracias a las prebendas de un importantísimo representante de fútbol", agregó.

Embed - RIAL LE CONTESTÓ A ¿YANINA LATORRE? Y PRENDIÓ FUEGO TODO: "LAS PREBENDAS DE TU MARIDO..."

Frente a estas contundentes declaraciones, la esposa del ex jugador de fútbol, Diego Latorre, no dudó en salir a contestarle.

"Yo entiendo que está hablando de mí. ¿Tenes que ser tan bajo Rial que para decirme ensobrada a mí, le decís ensobrado a Diego? Sabes que nuestra farándula es todo un fondo de olla y que no paga porque hablamos de tu hija choriza y sabes que no me pagan”, le había respondido ella.

"Arrancas dándole a los periodistas deportivos y mi marido no es periodista, es el mejor comentarista de fútbol que hay en la Argentina. El número 1", manifestó Latorre. "¿Quién me ensobra en Miami cuando voy y estoy un mes y medio? Me ensobro yo, rey. Me la gano dignamente", expresó.

Se supo cómo es el increíble sueldo de Yanina Latorre

Yanina Latorre es una de las figuras más influyentes y polémicas de la televisión argentina. Su participación en LAM y otros programas de espectáculos la ha consolidado como una de las voces más picantes del medio, capaz de generar debates encendidos con sus opiniones sin filtros. Sin embargo, en los últimos días, su salario se convirtió en un tema de discusión en la industria del entretenimiento, despertando todo tipo de reacciones.

Según trascendió, la panelista estaría cobrando alrededor de 50 mil pesos por cada programa en el que participa. Esta cifra sorprendió a muchos, especialmente considerando su relevancia en el mundo del espectáculo y el impacto de sus comentarios en la audiencia. En un contexto donde la televisión argentina atraviesa cambios constantes, las remuneraciones de las figuras mediáticas suelen ser un reflejo de su nivel de exposición y del engagement que generan en el público.