Yanina Latorre contó la posta: qué pasa entre Tini Stoessel y De Paul

Es que en los últimos días la noticia de la reconciliación entre la ex violeta y el mediocampista argentino tomó por sorpresa a muchos y pareciera tener mucho de verdad en sus fundamentos. Pero detrás de este reencuentro hay una historia que involucra emociones profundas y sentimientos no resueltos que lograron juntarlos de nuevo a pesar del tiempo.

Cuando todo parecía indicar que la historia entre Tini y Rodrigo había llegado a su fin, la reciente imagen en Madrid volvió a ponerlos en el centro de la escena. Consultada por Ángel de Brito sobre la posibilidad de una reconciliación, Yanina Latorre respondió con firmeza: "Te juro que no tengo ni idea". Y agregó: "Pregunté y todo el mundo me dice que no, que no saben".

Yanina no dudó y dejó en claro que opina sobre el tema: "Igual, como ex novios ¿no pueden verse? Sí". Continuó diciendo que "por ahí se están empezando a ver de nuevo". Finalmente, concluyó con una confesión: "¡Ojalá! A mí me encantaría. A esa pareja la amo... pero me da cringe preguntar".

Tini.jpg Rodrigo de Paul y Tini Stoessel

La información de Juan Etchegoyen sobre la reconciliación

Durante una conversación con Juan Etchegoyen, el periodista español Roberto Antolín reveló detalles desconocidos sobre la relación secreta que habrían mantenido Tini y Rodrigo durante todo este tiempo. El colega explicó que siempre había sido testigo de esta relación oculta y que incluso llegó a recibir información de personas cercanas al Atlético Madrid.

Según las fuentes del periodista, Stoessel había estado dispuesta a asistir al partido entre el Colchonero y el Merengue, pero le recomendaron quedarse en la casa de Rodrigo para evitar ser fotografiada. Uno de los detalles más reveladores fue comentó que Tini sigue teniendo las llaves de la casa de él.

Embed - Revelaron el detonante de la reconciliación de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul:“No te quiero perder”

Un dato que llamó la atención fue el supuesto desencadenante de la reconciliación: el miedo de Tini a perder a Rodrigo. Según Antolín, cuando se filtraron rumores sobre una relación de De Paul con la influencer española María Emilia Mirabal, la artista sintió un profundo temor de perderlo.

“Yo no te quiero perder y quiero estar con vos”, le habría dicho Tini a Rodrigo, lo que habría sido la chispa que encendió el fuego de su regreso. Según Antolín, lo que une a Tini y Rodrigo es algo más grande que cualquier controversia mediática, y el destino parece indicar que su historia de amor terminará con un final feliz.