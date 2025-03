Yanina Latorre despidada con su ex compañera de LAM: quién fue la peor Angelita

Si hay alguien en el mundo del espectáculo que no tiene miedo a decir lo que piensa, esa es Yanina Latorre . A lo largo de los años, la panelista de LAM se consolidó como una de las figuras más picantes del medio, sin importarle las repercusiones de sus palabras. En una reciente entrevista, dejó en claro que su estilo frontal no tiene fecha de vencimiento y se despachó con opiniones filosas sobre sus excompañeras de programa, sus límites como periodista y las internas que marcaron su paso por la televisión.

A lo largo de los años, LAM tuvo un panel rotativo de “angelitas”, pero no todas dejaron un buen recuerdo en la memoria de Latorre. Cuando le preguntaron quién había sido la peor de todas, no dudó en responder: "Evelyn Von Brocke no es buena persona".

Yanina 1.jpg Yanina Latorre

Evelyn Von Brocke, la peor compañera de LAM según Yanina Latorre

Pero no fue la única en recibir críticas. Nancy Pazos y Estefi Berardi también estuvieron en la lista negra de Yanina. "Nancy Pazos es infumable, pero no la considero un ser despreciable. Podemos pensar distinto, pero no es traidora", sostuvo. Sin embargo, cuando llegó el turno de hablar de Estefi Berardi, Latorre fue aún más tajante: "Me parece una inútil, mala persona y cero profesional. De LAM la rajaron por inútil, no por mí. Es mentira que renunció. Te rajan."