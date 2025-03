Espectáculos La Mañana Yanina Latorre Yanina Latorre reveló a quién odia más que nadie del mundo del espectáculo

La siempre mediática panelista de LAM habló como nunca de las personas del medio con las que se lleva bien y con las que se lleva mal.







Yanina Latorre

Yanina Latorre volvió a encender el avispero con una entrevista en la que no dejó tema sin tocar ni colega sin mencionar. A pocas semanas de debutar con su propio ciclo en América TV, la panelista habló con el diario La Nación y, fiel a su estilo frontal, no se guardó nada. Desde su histórica pelea con Jorge Rial hasta sus críticas a Julia Mengolini, pasando por elogios inesperados a figuras que antes cuestionó duramente, Latorre repasó su trayectoria en el medio y dejó varias frases que ya generan repercusión.

Reconocida por su estilo sin filtro, Yanina aseguró que nunca tuvo miedo de meterse con figuras poderosas del espectáculo. “Yo me meto con todos, no le tengo miedo a nadie porque no tengo muertos en el placard. De hecho fui la primera que se animó a pegarle a Rial y la primera que le contestó a Moria, con quien nos matamos”, expresó contundente. Su estilo filoso no solo la convirtió en una de las figuras más temidas del medio, sino también en una referente para una audiencia que la sigue de cerca desde sus inicios en Twitter, donde comenzó hace 16 años.

Yanina Latorre 1.jpg Yanina Latorre Yanina Latorre habló de sus amores y odios de los medios La panelista de LAM también se refirió a las constantes comparaciones con Jorge Rial, una figura con la que mantuvo un fuerte enfrentamiento público. Si bien alguna vez lo trató de “forro y cagón”, esta vez sorprendió con un inesperado reconocimiento profesional: “En cuanto al laburo lo tomo como un cumplido... En lo laboral, en lo que hacemos nosotros, creo que marcó un estilo y es un tipo que me encanta cómo editorializa. No pienso en nada como él, pero es un gran profesional”. Sin embargo, fue tajante respecto de su rol fuera de cámara: “En un momento Rial se convirtió en un personaje al que todos le teníamos miedo, onda ‘si vos no venís a mi programa te deshago’. Eso, obviamente, no estaba bueno”.