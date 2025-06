El Cholo Simeone contó por qué sigue siendo el entrenador del Atlético de Madrid a pesar de las ofertas

A fines de mayo, el entrenador que también dirigió a River se refirió a los motivos por el cual continúa en el cargo del Colchonero donde se convirtió en uno de los idolos. " Hay una intención de volver a ser protagonistas . Vinieron seis futbolistas el pasado verano y esperemos que ahora venga esa misma cantidad de futbolistas. No hay otro camino que la búsqueda de cosas mejores. Por eso me quedo. Quiero más y sé que se puede ", soltó en una entrevista mano a mano.

Qué dijo Simeone antes de su debut ante PSG

"Creo que no es lo mismo la Liga que un torneo mundial, donde somos todos visitantes, llamémoslo de esta manera, salvo los equipos que participan acá en Estados Unidos. Jugaremos con la ilusión, con la expectativa y con el compromiso que pide el torneo. Ojalá podamos representarlo con hechos y no con palabras”, dijo el Simeone en conferencia de prensa.

Luego, se expresó sobre el contexto social que mantiene en vilo a Estados Unidos: "A partir de ahí, hasta ahora la verdad no hemos tenido ningún inconveniente, siempre hemos podido trabajar, hemos podido descansar, hemos podido llegar bien a los horarios de entrenamiento que teníamos previstos, no alteró nada nuestra vida pensando en los partidos. Arranca el Mundial y estaremos todos sentados mirando el partido. Y bueno, no sabemos lo que pueda pasar y ya excede a lo que nosotros podemos gestionar”.

Ya analizando el encuentro, se refirió a su rival y el duelo que tuvieron la pasada temporada por la Champions League. “En ese partido merecieron ganar porque habían jugado mejor y habían tenido muchas situaciones de gol. Nosotros fuimos muy contundentes e hicimos un esfuerzo colectivo muy grande”, dijo y agregó: “En realidad creo que ninguno de los dos equipos varió tanto desde aquel día. Ellos van a seguir jugando con su tipo de juego. La verdad que son chicos muy jóvenes, en la mitad de la cancha sobre todo, y ofensivamente son muy buenos. Cuentan con un entrenador que ha trabajado muy bien siempre donde estuvo y obviamente representa una convicción muy segura en todo lo que puede bajar a los chicos que lo están haciendo en el PSG. Nosotros en nuestra línea, sabiendo adónde tenemos que llevar el partido para sentirnos mejor, y buscaremos ese partido”.

. “Siempre lo ha demostrado en todos los equipos; en la selección española, que lo ha hecho muy bien, cuando estuvo en el Celta de Vigo y ni que hablar en el Barcelona. Y tiene ese trabajo que sabe, que repercute positivamente cuando vos tenés la posibilidad de tener a los futbolistas que ha tenido, claro”, confesó.