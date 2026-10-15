El mensaje del Chapu Nocioni tras el accidente en lancha que sufrió en el río Paraná.

Las informaciones del incidente, provenientes de la provincia de Corrientes, generaron preocupación en el ambiente del básquet argentino.

Una noticia provocó preocupación en el ambiente del básquet nacional. Una embarcación de la Prefectura Naval Argentina colisionó con una lancha particular en la que viajaba el ex basquetbolista Andrés Chapu Nocioni junto con unos amigos. El episodio ocurrió el martes por la noche en aguas del río Paraná, a la altura de la Isla Gato, frente a la localidad correntina de Itatí .

El choque se registró alrededor de las 19 horas, en el kilómetro fluvial 1.282. Nocioni navegaba a bordo de la lancha “Cafañoto” junto a otras dos personas, cuando la embarcación particular chocó con una nave de la PNA que realizaba tareas de sondeo y prevención ante la crecida del río en la zona, según la información a la que accedieron medios correntinos.

Por su parte, según pudo saber Infobae desde el entorno de la leyenda del básquet nacional, fue un incidente menor y el deportista continuó con su actividad de pesca en la zona sin mayores problemas. “No pasó nada”, aseguraron sobre lo sucedido y remarcaron que el tema cobró mayor magnitud por tener el nombre de Nocioni entre los implicados.

Cerca del mediodía, fue el propio Nocioni el que usó su cuenta de X (antes Twitter), para llevar tranquilidad a sus seguidores. “Por suerte, no fue nada grave. Gracias por los mensajes y por preocuparse. ¡Sigo pescando!“, escribió.

Los detalles del incidente

La embarcación de las fuerzas de seguridad estaba tripulada por dos efectivos, quienes sufrieron heridas leves a raíz del impacto. Ambos fueron trasladados al hospital local para su atención, donde el médico de turno sugirió la realización de radiografías preventivas, aunque sus diagnósticos iniciales indicaron lesiones leves.

En la lancha particular viajaban, además del Chapu Nocioni, el guía y timonel de la embarcación y un amigo del ex jugador, identificados como Sergio Antúnez Rossi, oriundo de Paso de la Patria, y Fabricio Guidali, de San Martín de los Andes. Según el parte médico, Nocioni no sufrió lesiones. Los otros dos ocupantes de la lancha presentaron lesiones leves y, tras la colisión, lograron reembarcar por sus propios medios.

De acuerdo con el relato de testigos recogido por medios locales, el episodio trascendió a partir de la alerta de pobladores de Itatí, que presenciaron el despliegue de ambulancias en la zona de la Costanera, ya que las autoridades trataron el caso con reserva en un primer momento. Tras el choque, personal de la Dirección General de Seguridad Vial, División Ensenada Grande, acudió al lugar para someter a conductores y acompañantes al control de alcoholemia. Los test arrojaron un resultado de cero alcohol en sangre para todos los involucrados, según confirmaron las autoridades correntinas.

De acuerdo con un informe oficial citado por Radio Sudamericana, la embarcación de Prefectura fue embestida por la lancha marca North Carolina, con matrícula Rey042160. Prefectura Naval Argentina no emitió un comunicado oficial sobre el hecho hasta el momento.