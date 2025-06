El mensaje que les dejó la Bestia Merentiel tras perder contra el Bayern Múnich

"Orgulloso del equipo, de la entrega, del sacrificio. Nos vamos con las manos vacías. A pensar en lo que viene", sentenció Merentiel en el campo de juego durante una entrevista con DAZN tras el duelo. Por otra parte, el delantero capitán del equipo se refirió a su tanto: . "Me enfoqué en que tenía que hacer ese movimiento, en el partido. Me quedó una y la pude mandar a guardar. No alcanzó para lo que venimos a buscar pero vamos a seguir".