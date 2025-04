El Mono Navarro Montoya, su recuerdo del Loco Gatti y la llegada a La Visera para enfrentar a Cipo

“Tengo la suerte de disfrutar del cariño y el respeto y el afecto de la gente. Cualquier actividad que yo haga y que me signifique viajar y estar en el interior del país, siempre me conlleva gratificaciones y en este caso no es la excepción. A todos los lugares que voy recibo el cariño de la gente”, comentó agradecido.

Cipolletti no será la excepción y la Peña de Corazón de Oro y Azul, le rendirá un pequeño homenaje en su estadía en la ciudad. “De hecho ahora, este fin de semana, sé que me van a hacer un recibimiento ahí en Cipolletti y la gente de la Peña de Boca más otras personas, así que estoy disfrutando también de todo eso”, reconoció.

En Boca, el Mono debutó el 18 de septiembre de 1988 en un Superclásico, donde Boca se quedó el duelo por 2 a 0. Aquella jornada, remplazó a Hugo Orlando Gatti, quien fue al banco luego de haber disputado una semana antes su último partido oficial ante Deportivo Armenio en La Bombonera.

Para Navarro Montoya, el Loco fue un pilar importante en su carrera y haber sido el sucesor de uno de los arqueros más importantes que tuvo Boca y el futbol argentino fue un privilegio. “Fue una satisfacción, una distinción. Ser un referente en la historia de Boca y haber continuado después de Gatti realmente ha sido para mí una distinción porque era lo que soñaba de chico”, aseguró.

Tras la partida de Gatti del plano terrenal, el último fin de semana, el Mono estuvo presente en la despedida en Buenos Aires. “Sí, bueno, coincidió lamentablemente que el velatorio del día lunes, que es nuestro día libre, pero yo no podía estar ausente en la despedida de Loco, alguien que fue muy influyente en mi carrera deportiva, mi ídolo y alguien que dejó huellas”, lo recordó.

gatti navarro montoya 2.jpg

El desafío en Santamarina

Tomó las riendas del conjunto de las sierras bonaerenses a principios de año, llamando la atención en los seguidores del Federal A. Dirigir en la tercera del futbol nacional es todo un desafío para el Mono. “Es una categoría que tiene un torneo muy competitivo, un torneo con complejidades diversas, pero a la vez apasionante. Realmente yo estoy muy contento de estar aquí en Santamarina y de estar transitando este proceso”, dijo el Mono.

La complejidad y la competencia que impone el certamen es notorio. Tal es así que "el Gigante de las Sierras", marcha octavo en la tabla con siete unidades. El andar del equipo aún es irregular, pero el DT confía en el proceso. “Contento, conforme, estamos transitando un proceso, si bien no hemos ganado muchos partidos, porque tenemos un partido ganado, uno perdido y los demás empates, el equipo muestra buenas formas”, analizó.

Claro está que Santamarina siempre es un rival difícil. En sus encuentros no ha recibido demasiados goles y la derrota ha sido por la mínima diferencia. Además ha tenido partidos muy cerrados que son lo que concluyeron en empates, dos de ellos de visitante. “Hay algo bien marcado de cómo queremos jugar, con tranquilidad y paciencia la repetición de los triunfos llegarán”, explicó el protagonista.

navarro montoya 3.jpg

El Mono en su plantel cuenta con Ezequiel Navarro Montoya, quien al igual que el padre, también se encarga de custodiar el arco. El arquero de 27 años ha sido el "1" en todas las fechas, incluido el encuentro ante Racing por Copa Argentina. “Mucha felicidad, mucho placer, Ezequiel realmente lo está haciendo muy bien, es uno de los puntales del equipo y muy feliz porque sé de la ilusión y sé de todo lo que se ha forzado para poder tener una carrera deportiva que le permita seguir creciendo”, afirmó.

Un encuentro entre conocidos

El encuentro entre Cipolletti y Santamarina marcará el encuentro de dos jugadores que formaron parte de la Primera División del futbol argentino. El Chango Cravero y Navarro Montoya se enfrentaron en más de una oportunidad. “Hemos jugado también con Chaco For Ever, él estaba cuando jugó Boca allí en Chaco. Con Cravero nos hemos enfrentado y va a ser un placer saludarlo”, sostuvo.

En la temporada 89-90 se enfrentaron en dos oportunidades, el Chango en aquel momento vestía la casaca de For Ever. Años más tarde, en el 95', Cravero jugaba en Platense y chocó contra Boca, en un empate 2 a 2 donde le convirtió un tanto al Mono. “Siempre uno se cruza transparentemente con compañeros cuando uno jugaba, o con rivales, o con futbolistas que uno ha tenido. Entonces, eso es lo bello del fútbol, que uno se encuentra después de mucho tiempo, a veces, con gente que uno ha compartido momentos”, reconoció.

Para el Mono no será la primera vez en la zona. Como deportista no pisó el césped de La Visera, conoce el alto valle y Neuquén. “Nunca he tenido el placer, pero he tenido compañeros que sí han jugado allí. Obviamente ya he estado en Cipolletti y en Neuquén, conozco muy bien la zona, tengo gente amiga, así que va a ser muy placentero”, afirmó.

El encuentro por la séptima jornada tiene a este duelo como uno de los más atractivos por lo que significan ambas instituciones para el futbol de ascenso. “Siempre es placentero ir a lugares donde la pasión está presente, así que obviamente nuestro objetivo es ganar allí, pero por supuesto que voy a disfrutar de un evento futbolístico que siempre es gratificante hacerlo”, expresó.

El duelo del Federal será el domingo a las 13 y media hora después de su finalización, el país estará en vilo por una nueva edición del Superclásico. Por la logística parece ser que el Mono tendrá que seguir el encuentro por radio. “Por supuesto, sí, estaremos atentos después del partido, pero ahora lo que nos atañe y nos ocupa es el partido con Cipolletti”, afirmó.

Santamarina partirá el viernes y arribará por la mañana del sábado para instalarse en la ciudad de cara al duelo. “Estamos llegando el sábado a la mañana, de allí vamos a entrenar y después ya descansaremos hasta llegar a la hora del partido”, concluyó el Mono.