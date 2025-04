Qué dijo Armani al enterarse que Cavani no juega el Superclásico

Por el lado de Boca hubo lamentos al conocer que el delantero y capitán Edinson Cavani no podrá jugar el Superclásico por una lesión en un gemelo. En River esto pareciera no haber causado mucho efecto aunque si son consciente que del otro lado faltará una pieza de alta jerarquía en el ataque a pesar de que transita una sequía goleadora que no puede romper.