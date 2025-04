Diego Martínez, ex DT de Boca, insultó a su hinchada en Paraguay y terminó sancionado de manera insólita

El ex director técnico de Boca no está pasando su mejor momento en el fútbol paraguayo, y ahora se complicó mucho más.

Diego Martínez no atraviesa días fáciles en Cerro Porteño . En medio de un clima de creciente tensión por el rendimiento irregular del equipo, el entrenador argentino protagonizó una polémica que lo dejó en el centro de las críticas. Aunque su continuidad no estaría en duda por parte de la dirigencia, la relación con la hinchada empieza a mostrar fisuras.

El técnico argentino, en un impulso, mandó a callar a un hincha de su propia parcialidad que lo venía insultando desde la tribuna detrás del banco de suplentes. El gesto, llevándose dos dedos a la boca en señal de silencio, no pasó desapercibido: el árbitro del encuentro interpretó la acción como una conducta antideportiva y le mostró la tarjeta amarilla, probablemente una de las más insólitas de su carrera.

El enojo de la hinchada de Cerro Porteño

La imagen del entrenador encarando a su propia gente rápidamente se viralizó. Diego Martínez explotó cuando llegó el gol de Diego León y soltó un gesto que indignó a la hinchada de Cerro Porteño. La tensión que se vivía en la Nueva Olla, con críticas constantes desde las gradas, encontró así una respuesta inesperada que terminó generando más ruido.

Tras el pitazo final, y luego de que Cerro se impusiera por 3-1 gracias a los goles de León, Víctor Marecos y Alan Benítez (con descuento de Sepúlveda para Recoleta), Martínez se presentó en conferencia de prensa.

El pedido de disculpas de Diego Martínez

Si bien decidió no aceptar preguntas, tomó la palabra para ofrecer una disculpa: "Quiero pedir públicamente disculpas al plateísta con el que tuve un cruce de palabras. Fue un gesto que como profesional no tengo que hacer, más allá del dolor y de mi bronca cuando insultan a los futbolistas del club. Entiendo el nerviosismo y las ganas de ganar del hincha, pero esas ganas que tienen de ganar también la tienen los futbolistas. Más allá de eso no tengo porqué reaccionar así en un momento eufórico. Reitero mi pedido de disculpas para ese hincha y creo que es lo más importante que tengo para decir", expresó.

En cuanto al presente deportivo, la victoria sobre Recoleta permitió a Cerro Porteño sumar tres puntos vitales que le sirven para llegar mejor perfilado al Superclásico del sábado próximo en la Nueva Olla. Sin embargo, los problemas de fondo persisten: el equipo marcha tercero en el torneo paraguayo, a ocho unidades del líder Libertad, y su desempeño en la Copa Libertadores tampoco es el esperado. Actualmente se ubica segundo en su grupo, apenas un punto por encima de Bolívar y muy lejos del sólido Palmeiras.