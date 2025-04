Qué dijo el astrólogo de Boca a horas del partido con River

Boca-River-Portada.jpg

El color de camiseta favorecido para el Superclásico

"Boca tendría que jugar de rojo, jaja. Porque el rojo está favorecido, pero no es posible. Por eso va a encontrar una fortuna River, lamentablemente para los intereses de Boca", dijo Giorgio.

Luego destacó al entrenador Fernando Gago: "Va a ordenar el equipo, aprovechando que está con buenos aspectos por ser Aries, al igual que Boca". En continuación con su relato dijo: "Boca, si es ordenado, yo creo que se puede traer un empate del Monumental, pero hay que ser inteligentes, y a veces eso no tiene Boca con River. No somos ordenados, la pasión nos embarga, queremos salir a matar".

Gago, el elegido por Armas

"Una decisión sabia de Boca mantener a Gago, gracias a Dios, yo sé que Gago le va a dar un título a Boca, hay que mantenerlo y darle aguante. Y este partido no cierra ciclos, ni para Gallardo ni para Gago", contó.

"Al hincha de Boca le pido que esté tranquilo, que lo tome como un partido más, que después se vienen los mata-mata, ahí hay que preocuparnos, ahora no, ahora que lo tome como un partido más, así que esté tranquilo, y a los jugadores igual, no nos estamos jugando una final, no nos estamos jugando la clasificación, ya la tenemos. Entonces, a estar tranquilos. Al jugador de Boca le pido que no hagamos boludeces", dijo sobre los hinchas xeneize.

Así serían las formaciones de Boca y River para el superclásico de este domingo

River prepara un hostil recibimiento para su máximo rival futbolístico Boca Juniors que visitará el Más Monumental este domingo para el encuentro que tendrá inicio a las 15.30 hs por la fecha 15 del torneo apertura. Ambas partes saben que llegan con algunas dificultades al duelo y algunos nombres que no podrán ser de la partida por obligación.

Lo más doloroso para el equipo que entrena Fernando Gago es la ausencia de su capitán Edinson Cavani por un desgarro. A pesar de que la enfermería del club tiene también entre algodones al mediocampista español Ander Herrera, Gago decidió citarlo para el Superclásico al igual que a Milton Giménez.

Ahí el entrenador xeneize deberá suplir esta pérdida de jerarquía con los disponibles. A falta de un día para el superclásico, el entrenador podría considerar al jugador que llegó en el último mercado de pases Alan Velasco entendiendo que en la semana fue parte de los trabajos tácticos. Cabe recordar que el futbolista surgido en Independiente sigue intentando recuperarse del golpe anímico recibido tras fallar el último penal de la tanda ante Alianza Lima que lo eliminó del certamen internacional en el repechaje.

Sin embargo, también se baraja la posibilidad que Pintita disponga de un esquema con línea de cinco para que los laterales puedan proyectarse por los costados y poniendo como referencia a Miguel Merentiel como único delantero.

Por otra parte el millonario recibió noticias buenas en las últimas horas: Miguel Borja y Maximiliano Meza superaron las dolencias físicas y estarán disponibles para Marcelo Gallardo. Sumado a esto también contará con el mediocampista Giuliano Galoppo.

Las dudas llegan cuando hay que armar la delantera: ¿Borja o Sebasián Drisussi? Lo cierto es que el colombiano es suplente para el entrenador y el jugador con paso por la MLS estaría en el once inicial entendiendo también que anotó en los últimos dos encuentros luego de un largo período de sequía goleadora.

La probable formación de River en el Superclásico

Franco Armani; Gonzalo Montiel, Germán Pezzella, Lucas Martínez Quarta, Marcos Acuña; Enzo Pérez, Kevin Castaño, Rodrigo Aliendro o Giuliano Galoppo; Franco Mastantuono; Facundo Colidio y Sebastián Driussi. DT: Marcelo Gallardo.

Gago analizaría dos formaciones

4-3-1-2: Agustín Marchesín; Luis Advíncula, Rodrigo Battaglia, Marcos Rojo, Lautaro Blanco; Tomás Belmonte, Milton Delgado, Kevin Zenón; Carlos Palacios; Miguel Merentiel y Milton Giménez o Alan Velasco o Exequiel Zeballos.

5-4-1: Agustín Marchesín; Luis Advíncula, Rodrigo Battaglia, Marcos Rojo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Tomás Belmonte, Milton Delgado, Kevin Zenón, Carlos Palacios; Miguel Merentiel.