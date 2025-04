Una carta del papa Francisco cambió todo: el cardenal corrupto renunció al cónclave

"El papa reconoció mis prerrogativas cardenalicias como intactas ya que no hubo voluntad explícita de excluirme del cónclave ni petición de mi renuncia explícita por escrito", afirmó al diario Unione Sarda .

cardenal Angelo Becciu y papa Francisco Francisco le quitó al italiano sus “derechos asociados al cardenalato” en 2020, cuando quedó envuelto en un escándalo de corrupción.

Frente a un hostil panorama, el diario italiano Il Corriere della Sera indicó que el cardenal tomó la decisión de renunciar a la participación del cónclave, después que el ex secretario de Estado y uno de los principales "papables", Pietro Parolin, le mostró una carta de Francisco.

De haber insistido en su decisión de asistir a la Capilla Sixtina, los demás purpurados habrían tenido que votar y tomar una decisión final.

Aunque participó en las congregaciones previas junto a los 252 cardenales convocados, Becciu no formaba parte de los 134 electores habilitados por tener menos de 80 años, ya que fue excluido explícitamente por orden del papa Francisco.

La carta que presentó el cardenal

"Teniendo en el corazón el bien de la Iglesia, a la que he servido y seguiré sirviendo con fidelidad y amor, así como para contribuir a la comunión y a la serenidad del cónclave, decidí obedecer como siempre lo he hecho a la voluntad del Papa Francisco de no entrar en el Cónclave permaneciendo convencido de mi inocencia", dijo en el mensaje enviado a los medio de comunicación a través de su abogado.

Qué hizo Becciu que lo echó Francisco

Becciu llegó a ser como el ministro del Interior del Vaticano, una figura muy poderosa. Gestionaba fondos reservados y de ahí surgió el escándalo que terminó con él.

Entre las causas en las que estuvo envuelto hay dos situaciones puntuales que molestaron mucho al Papa. Uno responde a la compra de un edificio de lujo en Londres con fondos del Vaticano y el otro al presunto secuestro de una monja.

Respecto a este último motivo, la realidad es que se trató de una amiga del cardenal Becciu, que con todo fraguado, lograba que se aportaran cifras regulares para – supuestamente – mantenerla viva por captores inexistentes hasta que se acordó su liberación. Francisco se enteró de esto en 2020 y lo despojó de sus responsabilidades en el acto.

Durante el proceso judicial, también salió a la luz una donación de 125.000 euros a una asociación vinculada a la Cáritas de Ozieri, en Cerdeña, presidida entonces por un hermano del cardenal. La operación generó cuestionamientos por posible conflicto de interés y uso indebido de fondos.

Becciu entre 2011 y 2018 ocupó el cargo de sustituto para Asuntos Generales en la Secretaría de Estado. Fue considerado en su momento uno de los hombres más influyentes del Vaticano. En 2018, el papa lo nombró prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos, cargo del que también fue relevado tras conocerse el caso.