El miedo de Independiente: la estadística que lo liquida

Independiente volvió a tropezar en la Copa Sudamericana y el clima empieza a tornarse espeso en Avellaneda. A pesar de un andar prometedor en el Torneo Apertura, el equipo no logra replicar ese rendimiento en el plano internacional y quedó último en el Grupo A tras caer 2-1 ante Guaraní en Asunción. La bronca llegó también desde los medios, y una de las voces más reconocidas que expresó su indignación fue la de Gustavo López, quien lanzó una dura editorial en Radio La Red.

“¿Sabés qué tiene que hacer Independiente? Tiene que tener vida hasta junio. Es lo único que tiene que hacer. Para el recambio. Porque con este plantel no podés ser campeón”, disparó sin rodeos el periodista. Su análisis fue lapidario: “Si tiene cinco delanteros y no hace un gol. Es imposible. Jiménez no hace un gol, Tarzia no hace goles, Millán no hace goles. Depende de que te haga un gol Galdames, que te haga un gol Loyola, que te haga un gol Angulo. ¿Cómo va a ser tu goleador Loyola?”.

Las críticas no fueron sólo a los nombres propios, sino también al funcionamiento colectivo del equipo en los tres partidos jugados por la Sudamericana. Y los números lo respaldan. El debut fue con derrota 2-0 ante Nacional Potosí en la altura de Bolivia, a más de cuatro mil metros sobre el nivel del mar. El equipo dirigido por Carlos Tevez no tuvo un mal desempeño, pero las condiciones adversas fueron un factor determinante. Luego llegó un sufrido triunfo ante Boston River en Avellaneda, gracias a un doblete agónico de Pablo Galdames. Y finalmente, el tropiezo ante Guaraní, en un partido que tenía tintes decisivos.

“Pónganse las pilas, hermano. Están jugando la Copa. Dos años sin jugar Copa. No se juega como contra San Martín de San Juan o Godoy Cruz. No hay que ser boludo para jugar la Copa”, insistió López, visiblemente ofuscado. Y cargó contra varios futbolistas por su bajo rendimiento y desatenciones: “El 2, el 6, el extremo, el 7, el 5 que se hace echar, el 4 que era para echarlo, el arquero que sale mal, la defensa que se posiciona mal. Entonces dale, viste”.

El mal momento de Independiente en la Copa Sudamericana

En el análisis de los 90 minutos ante Guaraní, quedó claro que el Rojo fue de mayor a menor. Si bien tuvo pasajes de dominio, errores puntuales le costaron caro. El primero fue un insólito regalo de Sebastián Valdez, que le permitió a Gustavo Vargas abrir el marcador. Luego, la expulsión de Iván Marcone por una fuerte patada desde el piso terminó condicionando al equipo. Loyola logró empatar en el complemento, pero otro error —esta vez un mal rechazo de Rodrigo Rey— permitió el segundo tanto de Vargas.

Paradójicamente, en el plano local, la realidad es muy distinta. Independiente marcha segundo en la Zona B del Torneo Apertura con 28 puntos en 13 partidos y ya aseguró su lugar en los octavos de final. Incluso, tiene un partido pendiente ante Atlético Tucumán, que se postergó por lluvia y se jugará el miércoles 30 de abril. A nivel doméstico, el equipo es uno de los más regulares y con mejor puntaje en la competencia.