España dejó afuera a la Francia de Mbappé con un golazo de un pibe de 16 años

Mbappé no utilizó la máscara que venía usando luego de sufrir una lesión en la cara en el comienzo del torneo frente a Austria, y que casi lo saca de la competencia. En el amanecer del encuentro disputado en Munich, Kylian metió un centro impecable para que Randal Kolo Muani cabeceara al gol a los 8 minutos de la etapa inicial, ante la pasividad de la defensa rival.

España jugó mejor que su rival en el primer tiempo y llegó al segundo con otra gran jugada de uno de sus creativos. Dani Olmo tomó un balón suelto en el área contraria y en el mismo movimiento dominó la pelota y se perfiló para la derecha. El remate cruzado del jugador del Leipzig no pudo ser rechazado por Koundé, que terminó mandando el balón a la red cuando el destino de gol ya estaba resuelto.

Francia no pudo aprovechar el hecho de ponerse en ventaja. No conservó la diferencia porque se repitió el nivel que venía mostrando en la Eurocopa, donde no tuvo consistencia en la mitad de la cancha. Dependió demasiado de Mbappé y estuvo más cerca España de liquidarlo que los sucampeones del mundo de llegar al empate, más allá del envión del final.

Por su parte, el conjunto de Luis De La Fuente justificó el triunfo de la mano de Yamal, Olmo y Nico Williams. Tiene un "doble 5" de lo mejor del mundo con Rodri y Fabián Ruiz y una identidad de juego que lo hace el mejor equipo de la Euro hasta el momento. El próximo domingo a las 16, será rival de la selección que gane el duelo Inglaterra-Países Bajos, que se disputará este miércoles a las 16 por ESPN.