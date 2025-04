Habló el dueño del hostel que sospechó de las mujeres rusas: "Llegaron sin equipaje y no salían de la habitación"

El allanamiento fue dispuesto para lograr la ubicación y detención de dos mujeres de nacionalidad rusa que estarían involucradas a la secta, aunque sus roles se desconocen.

La sospecha en primera persona

Gonzalo es uno de los dueños del hostel Click y, en diálogo con LMNeuquén, contó que las chicas de nacionalidad rusa arribaron al lugar el lunes de esta semana. Ambas se ven jóvenes, sostuvo, aunque contaban con pasaporte, el cual presentaron sin problema.

No obstante, la sospecha no tardó en instalarse. "Nos resultaba bastante raro el proceder que tenían porque no salían de la habitación y llegaron sin equipaje", contó el hombre.

Muchas cosas no cuadraban de lo poco que contaron las jóvenes a quienes las recibieron en el hostel.

En primer lugar, manifestaron no hablar ningún idioma más que ruso, lo que hacía "muy difícil" la comunicación, incluso a pesar de intentar utilizar una aplicación para traducir; las jóvenes manifestaban no entender. Pero no presentaban ningún problema a la hora del cobro. Se les mostraba el número y abonaban sin discutir cada día de hospedaje.

Además, manifestaron inicialmente no conocerse de antes, sino ser simplemente dos turistas que se habían cruzado en esta misma ciudad unos pocos días atrás. Aunque luego una de ellas se contradijo al admitir que viajaban juntas desde hace al menos un mes.

Por otro lado, no llevaban equipaje y aunque tenían pasaporte, su fecha o vía de ingreso a la Argentina es un misterio porque "no estaba registrada" en ellos.

Entre otras cosas, Gonzalo contó que las jóvenes solo salían de su habitación para desayunar o cocinar, y luego "se encerraban en el cuarto", algo extraño si realmente se trata de turistas interesados en conocer la región. El hombre sí resaltó que no dieron conflictos de ningún tipo. "Ojalá todos los huéspedes fueran así", apuntó el hombre.

Todo esto, más la noticias de la secta rusa que se encuentra bajo investigación y que salió a la luz en los últimos días, encendieron las alarmas en el personal del hostel y por eso se comunicaron de inmediato con las autoridades para que al menos se hagan las averiguaciones pertinentes sobre las dos misteriosas huéspedes.

Así es que se llegó al allanamiento de este jueves. Aunque aún no se obtuvieron detalles oficiales de parte de la Policía o Fiscalía Federal, se supo que al allanar el dormitorio alquilado por las mujeres se encontró gran cantidad de dispositivos móviles (celulares, computadoras, dispositivos de almacenamiento), ropa interior, pelucas y otros elementos de interés para la causa.

Llamativamente, ante la llegada de la Policía Federal, se descubrió que una de las jóvenes habla inglés ya que comenzó a comunicarse con los efectivos. Tenían planeado quedarse en el hostel al menos unos tres días más, o eso habían manifestado, pero ahora quedarán a resguardo de la Justicia y se buscará interrogarlas y corroborar si efectivamente tienen vinculación a la secta "Ashram Shambala" y qué hacían en Neuquén.