Policiales La Mañana abuso policial Abuso policial: "Callate o terminas en una bolsa", un joven denunció agresiones y detención sin causa

Asegura que había salido a realizar actividad física. Tras los severos golpes y el gas pimienta, estuvo incomunicado en un calabozo y sin comida







El joven de 24 años asegura que lo golpearon en el piso y le tiraron gas pimienta.

Un joven de 24 años denunció haber sido víctima de abuso policial en General Roca. Según su testimonio, fue detenido sin justificación, golpeado y amenazado de muerte. Luego estuvo incomunicado en el calabozo de una comisaría local. Buscaba entrar al Ejercito y ahora perdió esa oportunidad.

Sergio Nalldi, oriundo de Sierra Grande, contó en diálogo con LMCipolletti que el hecho ocurrió el domingo por la mañana cuando caminaba por el paseo del Canal Grande, a la altura de calle Gadano y La Pampa. "Me pararon, me dijeron 'ponete contra el auto'. Les pregunté '¿por qué?', pero no me dieron explicaciones. Dejé que me revisaran, intenté hablar y les dije 'esperen', pero me tiraron al piso y la policía mujer me pegó", relató.

Nalldi aseguró que les ofreció su información personal, pero como no tenía su DNI en ese momento, recibió insultos de los agentes: "Me dijeron '¿por qué decís que lo tenés, pelotudo de mierda?'". Posteriormente, según su relato, lo redujeron: "Me tenían agarrado del cuello desde atrás, pidieron refuerzos y entre cuatro más me pegaron. Me dieron una patada en el ojo y me tiraron gas pimienta".