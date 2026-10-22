Final Boca contra Atlético Mineiro: cuándo arranca y como será la venta de entradas

La definición de la Copa Sudamericana será el sábado 21 de noviembre en Barranquilla, Colombia.

Cuándo arranca y como será la venta de entradas para la final de Boca contra Atlético Mineiro

Boca logró una heroica clasificación en el mítico Estadio Maracaná tras dar vuelta la serie ante Vasco da Gama por las semifinales de la Copa Sudamericana . El Xeneize volverá a buscar un título internacional después de 18 años y sus hinchas ya buscan la manera de conseguir entradas para viajar a Barranquilla, Colombia , el próximo 21 de noviembre, donde se enfrentará a Atlético Mineiro .

En su sitio oficial, Conmebol ya avisó cómo brindará las novedades sobre el expendio de tickets de cara al trascendental partido que se jugará dentro de un mes. Por ahora, sin fecha para el comienzo de la venta ni precios para cada una de las tribunas, sí hay indicaciones para los próximos días.

En primer lugar, Conmebol aclaró que la venta la anunciarán ellos y que se realizará exclusivamente en la plataforma habilitada especialmente para la ocasión. Para recibir novedades al respecto, todos los hinchas de Boca ya pueden registrarse y manifestar su interés (hay que proveer nombre, apellido, correo, país de residencia, fecha de nacimiento y elegir a qué equipo apoyarán en la final), y de este modo se garantizarán tener la primicia ni bien sea informada.

Además, en esta instancia se puede especificar qué tipo de entrada le interesa a cada uno. Habrá cuatro opciones disponibles:

CATEGORIA 1: Sector preferencial, ubicado detrás de los bancos de suplentes. (Asientos numerados - Zona neutral).

CATEGORIA 2: Sector ubicado en el lateral opuesto a la Categoría 1. Asientos sin numerar.

CATEGORIA 3: Sector ubicado detrás de los arcos. (Asientos sin numerar - Asignado a las aficiones del Equipo A y del Equipo B).

HOSPITALITY: Acceso a ubicación CAT 1, complementado con servicios premium de hospitalidad, incluyendo catering y entretenimiento.

Participar de las instancias previas solo garantiza tener la información de manera inmediata, pero no la certeza de conseguir una entrada. A la espera de lo que suceda en la otra semifinal y de ultimar detalles organizativos, las próximas novedades que se darán a conocer son:

Cómo conseguir las entradas (en qué plataformas)

Cuándo saldrán a la venta

Cuántas entradas se podrán comprar por hincha

Qué precio tendrán las entradas

¿Cuándo arranca la venta?

Conmebol está ultimando los detalles con los clubes y la intención es habilitar el expendio desde la semana que viene, a través de sus canales oficiales. Por el momento, todavía no se comunicaron la fecha exacta de inicio ni los precios de las localidades, información que se espera conocer en los próximos días.

La expectativa por la definición también se traslada a las tribunas. El Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, escenario elegido para la final, cuenta con una capacidad aproximada de 65.000 espectadores tras las remodelaciones realizadas para el encuentro.

En este contexto, aún no se puede garantizar la cantidad de tickets que tendrá a disposición cada equipo, aunque según informó el diario Olé, habrá una cabecera a disposición de Boca y otra de Atlético Mineiro. Y lo que se está resolviendo es cómo se distribuyen las demás entradas.

Eso sí, el CEO de Atlético Mineiro, se mostró preocupado por la diferencia de gente que puede haber en el estadio entre Boca y su club. “Vamos a hacer todo lo posible para ayudar a la gente en los traslados”, dijo para convocar a que una mayor cantidad de brasileños vayan al estadio.