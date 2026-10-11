Francisco Cerúndolo cayó en el Masters de Shanghái y ya no quedan tenistas argentinos

El tenista argentino Francisco Cerúndolo (21°) cayó en tres sets ante el checo Jakub Menšík (13°) por la tercera ronda del Masters 1000 de Shanghái , que ya no cuenta con representantes nacionales. La mejor raqueta del país, que este viernes le había ganado al ruso Roman Safiullin, perdió 6-3, 3-6 y 6-2 luego de una hora y 58 minutos de juego.

Con este resultado ya no quedan argentinos en el Masters de Shanghái, debido a que este sábado Tomás Etcheverry (28°), Sebastián Báez, Thiago Tirante, Juan Manuel Cerúndolo y Camilo Ugo Carabelli perdieron sus respectivos partidos correspondientes a la segunda ronda.

El encuentro comenzó mejor para el checo, quien se quedó con la primera manga gracias al único quiebre que consiguió en el cuarto game. Ya en el segundo parcial, Cerúndolo protagonizó una buena recuperación y en el octavo game pudo quebrar el saque de Mensik para finalmente cerrar con su saque e igualar el encuentro.

NO HAY MÁS #SHANGHAI PARA CERÚNDOLO. Francisco se despidió del torneo en la tercera ronda tras caer por 6-3, 3-6 y 6-2 ante Jakub Mensik en dos horas de partido. pic.twitter.com/Go1QKg5bLR

Sin embargo, en el set definitivo Mensik salió mucho más concentrado y aprovechó los errores del argentino para quedarse con la victoria gracias a los dos quiebres conseguidos.

De esta manera, el checo consiguió meterse en los octavos de final del octavo Masters 1000 de la temporada, donde se enfrentará con el francés Arthur Gea, quien dio una de las sorpresas del día para eliminar al estadounidense Ben Shelton (3º), reciente finalista del US Open.

Este triunfo, además, fue el primero para Mensik en su historial frente a Cerúndolo, ya que el jugador albiceleste le había ganado los tres cruces previos (Beijing 2024, Madrid 2025 y Beijing 2026).

Man on a mission @mensik_jakub_ defeats Cerundolo 6-3, 3-6, 6-2 to return to the round of 16 in Shanghai.@SH_RolexMasters | #RolexShanghaiMasters pic.twitter.com/YJ2J284HZ4 — ATP Tour (@atptour) October 11, 2026

La polémica con Zverev en Shanghái

Alexander Zverev logró esta temporada romper su maldición en los Grand Slams al consagrarse en Roland Garros y el US Open. También, con la lesión de Sinner, el alemán es el candidato a quedarse con el número 1 al final de la temporada. Aunque en Shanghái también se perfila como posible ganador, tras vencer al francés Quentin Halys, terminó siendo noticia en redes sociales por una polémica.

El periodista José Morón levantó el testimonio de una persona que está presente en Asia observando el torneo, y relató una repudiable actitud de Zverev: según comentó, el alemán reservó una cancha para practicar 10:30 y no apareció hasta las 11:50, dejando a su sparring todo ese tiempo esperando.

Finalmente, cuando apareció con más de una hora de retraso, se encontró con que Shelton y Cruz Hewitt, otros dos jugadores del circuito, tenían reservada esa misma cancha para una práctica a las 12, tan solo diez minutos después de la aparición del futuro número uno del mundo.

Vídeo de @XuelinQiu, que muestra que lo sucedido es verdad.



Cruz y Shelton iban a entrenar en la pista que reservaron a las 12, pero tuvieron que irse a otra porque Zverev llegó tarde.



El motivo por el que llegó tarde o por el que Sascha se quedó en la pista y los otros no, no… https://t.co/HbFwNuvidd — José Morón (@jmgmoron) October 11, 2026

Finalmente, estos dos tenistas tuvieron que cambiar de pista, lo que obligó a que los aficionados que querían verlos entrenar, tuvieran una visión mucho más incómoda de la esperada. Unas horas después de esta noticia apareció el video confirmando parte de la historia, ya que se ve a Zverev junto a otros jugadores hablando en el medio de la cancha.