Francisco Cerúndolo cayó en el Masters de Shanghái y ya no quedan tenistas argentinos
El mejor argentino del ránking quedó afuera del octavo Masters 1000 de la temporada ante Jakub Menšík.
El tenista argentino Francisco Cerúndolo (21°) cayó en tres sets ante el checo Jakub Menšík (13°) por la tercera ronda del Masters 1000 de Shanghái, que ya no cuenta con representantes nacionales. La mejor raqueta del país, que este viernes le había ganado al ruso Roman Safiullin, perdió 6-3, 3-6 y 6-2 luego de una hora y 58 minutos de juego.
Con este resultado ya no quedan argentinos en el Masters de Shanghái, debido a que este sábado Tomás Etcheverry (28°), Sebastián Báez, Thiago Tirante, Juan Manuel Cerúndolo y Camilo Ugo Carabelli perdieron sus respectivos partidos correspondientes a la segunda ronda.
Así fue la derrota de Francisco Cerúndolo
El encuentro comenzó mejor para el checo, quien se quedó con la primera manga gracias al único quiebre que consiguió en el cuarto game. Ya en el segundo parcial, Cerúndolo protagonizó una buena recuperación y en el octavo game pudo quebrar el saque de Mensik para finalmente cerrar con su saque e igualar el encuentro.
Sin embargo, en el set definitivo Mensik salió mucho más concentrado y aprovechó los errores del argentino para quedarse con la victoria gracias a los dos quiebres conseguidos.
De esta manera, el checo consiguió meterse en los octavos de final del octavo Masters 1000 de la temporada, donde se enfrentará con el francés Arthur Gea, quien dio una de las sorpresas del día para eliminar al estadounidense Ben Shelton (3º), reciente finalista del US Open.
Este triunfo, además, fue el primero para Mensik en su historial frente a Cerúndolo, ya que el jugador albiceleste le había ganado los tres cruces previos (Beijing 2024, Madrid 2025 y Beijing 2026).
La polémica con Zverev en Shanghái
Alexander Zverev logró esta temporada romper su maldición en los Grand Slams al consagrarse en Roland Garros y el US Open. También, con la lesión de Sinner, el alemán es el candidato a quedarse con el número 1 al final de la temporada. Aunque en Shanghái también se perfila como posible ganador, tras vencer al francés Quentin Halys, terminó siendo noticia en redes sociales por una polémica.
El periodista José Morón levantó el testimonio de una persona que está presente en Asia observando el torneo, y relató una repudiable actitud de Zverev: según comentó, el alemán reservó una cancha para practicar 10:30 y no apareció hasta las 11:50, dejando a su sparring todo ese tiempo esperando.
Finalmente, cuando apareció con más de una hora de retraso, se encontró con que Shelton y Cruz Hewitt, otros dos jugadores del circuito, tenían reservada esa misma cancha para una práctica a las 12, tan solo diez minutos después de la aparición del futuro número uno del mundo.
Finalmente, estos dos tenistas tuvieron que cambiar de pista, lo que obligó a que los aficionados que querían verlos entrenar, tuvieran una visión mucho más incómoda de la esperada. Unas horas después de esta noticia apareció el video confirmando parte de la historia, ya que se ve a Zverev junto a otros jugadores hablando en el medio de la cancha.
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