Jannik Sinner no juega hasta el año que viene y habrá nuevo número 1

El italiano sufrió una dura lesión y avisó que no volverá a las canchas en el corto plazo. Impacto directo en el ranking.

Jannik Sinner tomó una decisión que sacudió al circuito: no volverá a jugar durante lo que queda de 2026 . El italiano, actualmente número 1 del mundo, anunció este martes que deberá someterse a un tratamiento por los problemas que arrastra en su rodilla derecha y que su temporada terminó oficialmente.

“Los médicos y yo hemos decidido que necesito someterme a un tratamiento para la rodilla, lo que significa que la temporada 2026 ha terminado oficialmente”, comunicó el italiano a través de un video publicado en sus redes sociales.

Sinner no disputa un partido oficial desde el 12 de julio, cuando derrotó a Alexander Zverev en la final de Wimbledon . Desde entonces, la lesión en su rodilla lo obligó a bajarse de distintos torneos, entre ellos el US Open, y posteriormente de la gira asiática. Ahora, su ausencia se extenderá hasta el comienzo de la próxima temporada.

La decisión también tiene una consecuencia directa en la cima del tenis mundial. Sinner dejará de sumar puntos y perderá terreno en el ranking, mientras que Zverev, actualmente segundo, tendrá la posibilidad de quedarse con el número 1 durante el tramo final del año. El alemán está a 1.280 puntos del italiano y tendrá por delante torneos importantes para intentar concretar el cambio de mando.

Como el puntaje mínimo de Zverev (8.750) es mayor que el puntaje máximo al que aspira Sinner (7.450), el sorpasso en la cima es inevitable. Además, perseguidores como Carlos Alcaraz quedaron totalmente fuera de la discusión matemática debido a previas bajas por lesión, lo que deja el camino completamente despejado para que Zverev se convierta en el 30.° número 1 de la historia del tenis.

El escenario resulta especialmente particular porque Zverev fue justamente el último rival de Sinner. Ambos disputaron la final de Wimbledon, donde el italiano se impuso en cuatro sets para conquistar su segundo título consecutivo en Londres y el quinto Grand Slam de su carrera.

Ahora la historia puede cambiar de protagonista. El alemán tendrá por delante el tramo decisivo del calendario, con los torneos europeos bajo techo y las ATP Finals de Turín como uno de los grandes objetivos. Sinner, en cambio, no podrá defender los puntos obtenidos en el cierre de la temporada pasada.

La baja del italiano también representa un golpe importante para su calendario. No disputará el Masters 1000 de París, las ATP Finals ni la fase final de la Copa Davis, además de otros compromisos previstos para las próximas semanas. Su regreso está pensado para 2027, una vez completado el tratamiento y la recuperación de su rodilla.

La temporada de Sinner había sido nuevamente extraordinaria. Antes de la lesión consiguió seis títulos y un registro de 44 victorias y apenas tres derrotas, además de conquistar Wimbledon y los cinco primeros Masters 1000 del año: Indian Wells, Miami, Montecarlo, Madrid y Roma.

Por eso, su decisión de parar también tiene una explicación deportiva: priorizar la recuperación y pensar en su carrera a largo plazo. El propio italiano aseguró que hará todo lo posible para volver al ciento por ciento en 2027.

Zverev será el nuevo 1

Mientras tanto, Zverev tiene alcanzará por primera vez el número 1 del mundo, después de haber sido finalista de Wimbledon y de haber conquistado su primer Grand Slam en Roland Garros durante esta temporada, en la que también levantó el trofeo del US Open.

El alemán estuvo a las puertas de la cima varias veces. Ahora, la ausencia de Sinner, eso se concretará. El número 1 que durante los últimos años tuvo como protagonistas a Sinner, Carlos Alcaraz y Novak Djokovic cambiará nuevamente de manos antes del cierre de 2026.