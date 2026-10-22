Franco Colapinto se animó al Moto GP: qué dijo tras dar una vuelta con una Yamaha del equipo Pramac.

El piloto de Fórmula 1 aprovechó la visita de las máquinas de dos ruedas al circuito de Austin y se animó a subirse a una.

Este fin de semana se hará una exhibición de MotoGP durante el GP de Estados Unidos de Fórmula 1 , en Austin, Texas, y Franco Colapinto no dejó pasar la oportunidad de subirse a una máquina de dos ruedas.

No es que el piloto argentino se subió y salió a dar una vuelta al trazado en el que también se disputa anualmente el GP de las Américas de MotoGP. Apenas fue un paseo por el paddock para llegar hasta el hospitality del equipo de Enstone sobre una Yamaha del equipo Pramac (es satélite del team oficial del diapasón en el Mundial) y que cuenta con Alpine como uno de sus principales sponsors (el acuerdo comenzó a principios de 2025).

Ni siquiera le permitieron poner primera, fue empujado por un mecánico del equipo italiano que dirige Paolo Campinoti y cuyo grueso de integrantes está en Australia, para la 18ª fecha de MotoGP que se disputará este fin de semana en Philip Island. “Por ahora voy a seguir en las cuatro ruedas”, bromeó Colapinto al hablar con la prensa.

“Estuvo bueno. Fue una experiencia increíble, la moto de MotoGP es un sueño. Siempre sigo MotoGP, desde que era un niño, porque mi papá corría en motos. No en MotoGP, en Speedway. Desde entonces, me prohibió las dos ruedas, me dijo que solo podía correr con cuatro. ‘Ya me destrocé el cuerpo, vos no. Así que vas por las cuatro ruedas’, me dijo, ja”, agregó el piloto de Alpine.

Las sensaciones de Franco Colapinto

“Fue divertido llegar en una moto, quise meter primera, pero no me dejaron. Ojalá que pase en algún momento. Cuando ya no necesiten las motos podrán asumir el riesgo, ja”, cerró Franco Colapinto, quien encara las cuatro carreras seguidas que se disputarán en América: Estados Unidos, México, Brasil y Las Vegas; las tres primeras, en fines de semana consecutivos.

La exhibición de MotoGP en el circuito texano estará a cargo de Dani Pedrosa (piloto de pruebas y desarrollo de KTM), Nicolo Bulega (campeón de Superbike y titular en el equipo de Valentino Rossi de MotoGP desde 2027), Andrea Dovizioso (con la Yamaha en al que estuvo Colapinto) y Lorenzo Savadori (probador de Aprilia). Además, MotoGP tendrá su espacio en el fan zone del circuito durante todo el fin de semana.

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Por otro lado, Franco Colapinto fue consultado sobre quién debería quedarse con el Balón de Oro a entregarse este lunes y, claro, no dudó. “Messi”, dijo, tajante. “Bueno, debería ganarlo”, agregó. Y enseguida incluyó argumentos: “Fue su último Mundial, la rompió, metió muchísimos goles, ayudó muchísimo para que Argentina llegara a la final y es un ídolo para todo el fútbol mundial. Tuvo un gran año y se lo merece. Con la edad que tiene y su diciplina es un ejemplo para todo el deporte. Si no fue el mejor año, fue uno de los mejores dentro de todos los futbolistas y ojalá que lo gane. Soy uno de los fanáticos del mundo de Lio y me encartaría que lo ganara de vuelta con todas las alegrías que nos dio”.