Ilusionados: Flavio Briatore hizo un importante anuncio que promete llevar a Alpine "a un nivel diferente"

El asesor ejecutivo de la escudería hizo un anuncio que tendrá impacto en los pilotos del equipo, principalmente en Franco Colapinto. De qué trata el anuncio.

Flavio Briatore , el asesor ejecutivo de Alpine , fue el encargado de liderar una presentación frente a los trabajadores de la escudería donde hizo un importante anuncio que tendrá impacto en el rendimiento del equipo en el campeonato de la Fórmula 1. Luego del GP de Singapur y a la espera de lo que ocurrirá en Estados Unidos , hizo un anuncio que promete ser importante.

El equipo con sede en Enstone compartió algunos videos en las redes sociales donde hizo el anuncio que tendrá influencia en la etapa de Franco Colapinto en el equipo francés.

Es que Briatore anunció la incorporación de Mike Elliott en el rol de máximo responsable técnico (Chief Tehcincal Officer). Se trata de una figura importante en la categoría debido a que se trata de una persona que fue vital en Mercedes, durante la era que fue dominada por Lewis Hamilton.

"Estoy seguro de que con Mike llevaremos al equipo a un nivel diferente", dijo Briatore en un video que publicó en sus redes sociales. Acto seguido, le dio la palabra a Elliot.

"Probablemente has tenido muchos cambios, has tenido mucha gente parada aquí y te dicen cómo podría ser el futuro y cómo podría avanzar; y por mucho que fuera bueno lo que dijo Flavio, mi creencia es muy simple: si miras la Fórmula 1 un poco como un economista, nuestro trabajo es convertir los recursos en rendimiento en la pista", señaló.

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Luego, agregó: "Y si miras cuáles son nuestros recursos clave en la empresa son todos ustedes. Saben que son las personas que pueden marcar la diferencia; saben que podemos estar aquí y podemos hablar, pero en realidad son ustedes los que marcarán la diferencia", dijo Elliott.

Qué había dicho Alpine sobre la incorporación

Según lo expuesto, su llegada tiene como objetivo ocupar un rol "para liderar y supervisar las funciones técnicas y de ingeniería en la fábrica del equipo en Enstone".

"Elliott regresa a Enstone, tras haber trabajado anteriormente en el equipo como Aerodinamista Principal entre 2008 y 2012. Aporta una vasta experiencia y conocimientos, después de haber trabajado en la Fórmula Uno durante 23 años en Renault, McLaren y, más recientemente, en Mercedes como director técnico", contó la escudería Alpine.

BWT Alpine Formula One Team today announces that Mike Elliott is joining the team as Chief Technical Officer.



Elliott joins the team to lead and oversee the technical and engineering functions at the team’s factory at Enstone. pic.twitter.com/vdqsv9IRIT — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) September 17, 2026

Por otra parte, destacaron: "Cuenta con una trayectoria impecable en este deporte, habiendo contribuido a la obtención de 8 Campeonatos de Constructores y 8 Campeonatos de Pilotos. La llegada de Elliott a Enstone refuerza las capacidades técnicas del equipo, que busca consolidar su buen desempeño en pista y reducir la distancia con los cuatro mejores equipos".

Horarios y días del GP de Estados Unidos

Viernes 23 de octubre

Entrenamientos libres 1: 14:30hs

Entrenamientos libres 2: 18:00hs

Sábado 24 de octubre:

Entrenamientos libres 3: 14:30hs

Clasificación: 18:00hs

Domingo 25 de octubre:

Carrera: 17:00hs

El fuerte mensaje de Colapinto para sus fanáticos

Franco Colapinto decidió hablar directamente con sus seguidores y dejó un mensaje contundente durante el receso de la Fórmula 1. El piloto argentino de Alpine publicó un video en sus redes sociales para agradecer el apoyo que recibe, pero también para pedir que se terminen los insultos, amenazas y ataques contra otros pilotos, integrantes del equipo y personas de su entorno profesional.

“Hay algo muy importante de lo que necesito hablarles. Tenemos que cambiar, tenemos que mejorar”, comenzó Colapinto. “Yo soy muy agradecido y realmente me siento un afortunado de haberlos tenido desde el principio, de todo el apoyo que me dan, de cómo me ayudan a conseguir los resultados”.

El argentino reconoció ese respaldo, pero marcó un límite. “Sé que los hace sentir muy orgullosos cuando me va bien”, señaló. Luego llegó la parte central de su mensaje: “A veces nos pasamos de la raya, que en vez de apoyarme terminamos criticando, terminamos atacando a otros pilotos, a los colegas, a mis compañeros de equipo, a mis mecánicos, a mis ingenieros, con los que trabajo día a día”.

El pedido de Colapinto después de los ataques en redes

Colapinto fue claro al advertir que ese comportamiento puede terminar perjudicándolo. “Sé que están pensando que me están defendiendo, pero no me ayudan ni a mí ni al futuro”, expresó.

El piloto de Alpine insistió en que necesita que el acompañamiento se transforme en un respaldo más sano: “Realmente quiero que entiendan que creo que tenemos que cambiar todos juntos, tenemos que intentar mejorar como sociedad”. Y agregó: “Para ayudarme a tener una mejor performance, para ayudarme a seguir consiguiendo mis sueños, mis resultados, a seguir sumando puntos, necesito que me ayuden a hacer esto todos juntos”.

El mensaje aparece después de varios episodios de hostigamiento digital. Pierre Gasly, compañero del argentino en Alpine, había denunciado amenazas dirigidas incluso hacia integrantes de su entorno familiar. También Lando Norris recibió ataques después de sus declaraciones sobre el accidente del Gran Premio de Azerbaiyán.

Colapinto ya había señalado que los mensajes de odio no provienen únicamente de fanáticos argentinos, pero ahora eligió dirigirse especialmente a quienes consideran que atacando a terceros lo están defendiendo.

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Además, confirmó que tomó distancia de las redes sociales para concentrarse en su trabajo. “Hace un tiempo tomé la decisión de alejarme de las redes, tomarme un descanso de las redes sociales, enfocarme en lo que realmente me importa, enfocarme en mis sueños, en mi carrera deportiva, enfocarme con el equipo, a conseguir los resultados que queremos y los objetivos que necesitamos”.

Pese a esa decisión, aclaró que no pretende cortar el vínculo con sus seguidores. “Quiero que sigan bancando al equipo, quiero que me sigan bancando a mí y estoy seguro que vamos a conseguir estos resultados todos juntos”, afirmó.

El cierre mantuvo el mismo tono: “Vamos juntos como un equipo grande, a apoyarnos, a bancarnos en algunas malas”. Y terminó: “Gracias de corazón por entender, gracias por bancarme y por estar siempre”.

La Fórmula 1 volverá a la actividad el 25 de octubre con el Gran Premio de Estados Unidos, en Austin. Allí, Colapinto buscará volver a competir con Alpine bajo el pedido explícito de que el apoyo de sus seguidores no se convierta en agresiones hacia los demás.