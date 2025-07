Habló Lautaro Martínez y explotó el vestuario del Inter: la verdadera razón del conflicto

"Pido disculpas a la afición y a todos los que vinieron; ahora pensemos en descansar y empezar la próxima temporada de la mejor manera posible. El entrenador nos dio un gran empujón, aunque hoy quedáramos eliminados. El mensaje es claro: quien quiera quedarse, que se quede; quien no quiera quedarse, que se vaya. Estamos luchando por una camiseta importante y debemos luchar por objetivos importantes", completó con dureza.

"Hablo en general: fue una temporada larga y agotadora, nos quedamos sin ganar títulos. Es un mensaje general: debemos luchar por objetivos importantes. Para mantenernos en la cima debemos tener ganas, ser un grupo como en el año de la segunda estrella (NdR: el equipo que salió campeón de la Serie A 2023/24). Debemos empezar de nuevo desde ahí", redondeó el oriundo de Bahía Blanca.

La banca del presidente

Horas más tarde de la declaración del capitán, el presidente Marotta salió al cruce de esas afirmaciones y expuso el nombre del supuesto acusado, que sería Hakan Çalhanolu, quien no jugó un minuto del Mundial de Clubes por un desgarro.

"Las palabras de Lautaro Martínez son muy significativas. Él es el capitán y busca un sentido de pertenencia. Siempre he dicho que cuando un jugador dice que quiere irse, la puerta está abierta de par en par. Lautaro no lo dijo, pero yo digo: ese discurso se refiere a Çalhanolu. Pero no debemos culpar a Çalhanolu; hablaremos con él. Si se dan las condiciones para que nos separemos, lo haremos sin problema", afirmó sin pelos en la lengua.

Según trascendió, el enojo con el volante sería por unas fotos publicadas por su pareja en la que se lo ve de vacaciones con la familia en Turquía, mientras sus compañeros estaban jugando en Estados Unidos.

foto chalanoglu.jpg

El posteo del jugador turco

Çalhanolu salió a responder a través de sus redes sociales y recogió el guante respecto de las acusaciones. El turco expresó que no fue parte del torneo por lesión y al mismo tiempo cargó contra Lautaro Martínez, cuestionando su liderazgo.

“Ayer perdimos y me dolió. Lo viví con tristeza, no solo como futbolista, sino como alguien a quien realmente le importa este equipo. A pesar de la lesión, inmediatamente después del pitido final llamé a algunos de mis compañeros para hacerles sentir mi apoyo porque cuando te preocupas eso es lo que haces. Pero lo que más me impactó fueron las palabras que vinieron después. Palabras duras. Palabras que dividen, no que unen Nunca he traicionado esta camiseta. Nunca he dicho que no soy feliz en el Inter. En el pasado recibí ofertas, incluso muy importantes, pero elegí quedarme porque sé lo que representa esta camiseta. Y creo que mis elecciones hablan por sí solas. Aprendí que el verdadero líder es el que está al lado de sus compañeros, no el que busca un culpable cuando es más fácil hacerlo".