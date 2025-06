Julián Álvarez no para: revelan la fecha exacta del último día de vacaciones que tuvo

Julián Álvarez no para . Desde hace tiempo que el futbolista no se toma un momento para frenar la pelota e iniciar un período de vacaciones para descansar en medio de una maratón de partidos que ha tenido que jugar por su participación con el Atlético de Madrid y también con la Selección argentina.

Más allá de la seguidilla de partido, el jugador del Colchonero no ha mostrado un bajón en su rendimiento y demostró en cada participación un alto nivel competitivo que cautiva al fútbol europeo. En las últimas horas trascendió públicamente cuánto hace que no descansa.

Según reveló el medio VSports hace prácticamente dos años que no se toma vacaciones y con 138 partidos disputados en ese período que inició cuando el 16 de agosto del 2023 en un duelo frente a Sevilla cuando era jugador del Manchester City, en una campaña que alcanzó los 19 goles y 13 asistencia en 54 partidos oficiales.

“Estar en el Mundial, ser parte de esto, representar a la LaLiga y con este club es algo muy lindo. El objetivo es competir y ganar. Sabemos que será un torneo difícil, pero nos hemos preparado para hacerlo de la mejor manera y llegar lo más lejos posible”, dijo Julián en una entrevista al medio DAZN.

Qué dijo Simeone antes de su debut ante PSG

"Creo que no es lo mismo la Liga que un torneo mundial, donde somos todos visitantes, llamémoslo de esta manera, salvo los equipos que participan acá en Estados Unidos. Jugaremos con la ilusión, con la expectativa y con el compromiso que pide el torneo. Ojalá podamos representarlo con hechos y no con palabras”, dijo el Simeone en conferencia de prensa.

Luego, se expresó sobre el contexto social que mantiene en vilo a Estados Unidos: "A partir de ahí, hasta ahora la verdad no hemos tenido ningún inconveniente, siempre hemos podido trabajar, hemos podido descansar, hemos podido llegar bien a los horarios de entrenamiento que teníamos previstos, no alteró nada nuestra vida pensando en los partidos. Arranca el Mundial y estaremos todos sentados mirando el partido. Y bueno, no sabemos lo que pueda pasar y ya excede a lo que nosotros podemos gestionar”.

Ya analizando el encuentro, se refirió a su rival y el duelo que tuvieron la pasada temporada por la Champions League. “En ese partido merecieron ganar porque habían jugado mejor y habían tenido muchas situaciones de gol. Nosotros fuimos muy contundentes e hicimos un esfuerzo colectivo muy grande”, dijo y agregó: “En realidad creo que ninguno de los dos equipos varió tanto desde aquel día. Ellos van a seguir jugando con su tipo de juego. La verdad que son chicos muy jóvenes, en la mitad de la cancha sobre todo, y ofensivamente son muy buenos. Cuentan con un entrenador que ha trabajado muy bien siempre donde estuvo y obviamente representa una convicción muy segura en todo lo que puede bajar a los chicos que lo están haciendo en el PSG. Nosotros en nuestra línea, sabiendo adónde tenemos que llevar el partido para sentirnos mejor, y buscaremos ese partido”.

. “Siempre lo ha demostrado en todos los equipos; en la selección española, que lo ha hecho muy bien, cuando estuvo en el Celta de Vigo y ni que hablar en el Barcelona. Y tiene ese trabajo que sabe, que repercute positivamente cuando vos tenés la posibilidad de tener a los futbolistas que ha tenido, claro”, confesó.