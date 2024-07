La crisis de River: hinchas le pidieron a Demichelis que se vaya con una pintada frente a su casa

Todo parece indicar que el próximo encuentro del Millonario frente a Sarmiento de Junín definirá la continuidad de entrenador en el club. Sin embargo, el partido frente a Verde de la Provincia de Buenos Aires puede ser un arma de doble filo.

Por un lado, jugas de local con tu hinchada y con la racha ganadora que tiene el MIlonario. En el 2023, el “River de Demichelis” cosechó un total de 20 victorias al hilo jugando de local, en el Estadio Monumental.

Por el otro lado, está el descontento de la gente de River que se manifestará durante toda la jornada y le reclamará más entrega a quienes deben comandar el gigantesco barco riverplatense.

Embed Apareció UNA PINTADA con el mensaje “¡Renunciá Demichelis!” justo enfrente de la CASA del DT de River. pic.twitter.com/uuQsreLYPz — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) July 26, 2024

Cómo llegó River a esta situación

Pese a tener un plantel largo y contar con variantes. Demichelis nunca encontró un once titular que resultara confiable en lo que va del año. Quedan muy lejos aquellos buenos momentos que lo llevaron a obtener la Liga Profesional en el primer semestre de 2023.

La crisis en River no se puede entender sin mencionar el famoso "off the récord" en el que el técnico criticó a los referentes y que derivó en la salida del capitán Enzo Pérez a fin de año.

River perdió a su referente y también a De La Cruz, el mejor futbolista que tenía. Gastó mucho en los distintos mercados de pases pero los refuerzos no han rendido, e incluso algunos futbolistas bajaron considerablemente su nivel.

Las críticas al entrenador generaron algo poco habitual como la discusión entre los hinchas cuando el club de Núñez juega de local. Quienes son más críticos de Demichelis quieren que se vaya hace tiempo y los que lo bancan son cada vez menos.

Se viene un Monumental muy picante

Demichelis ya vivió algo parecido cuando fue silbado después de la Copa de la Liga, en la que había quedado eliminado por Boca en Córdoba. Sin embargo, con las victorias en la fase de grupos de la Copa Libertadores, el Millo acomodó los resultados y al partido siguiente lo aplaudieron. De hecho, entre la debilidad de los rivales y la contundencia de Miguel Borja, la Banda fue el que más punto sacó en la fase de grupos del torneo continental.

La irregularidad del equipo, que perdió sin patear al arco contra Argentinos Juniors y quedó eliminado contra Temperley por Copa Argentina, generó otra vez opiniones encontradas entre los hinchas que van a la cancha y una catarata de críticas en las redes sociales. Después se fueron sumando la derrota contra Deportivo Riestra, la igualdad de local ante Lanús y la caída frente al Tomba.

El punto no son solamente los resultados adversos que se han ido sucediendo, sino también el nivel futbolístico de River. A diferencia del lejano primer semestre de 2023, en el que fue campeón, no tiene identidad porque ataca con desorden, marca mal y los niveles individuales, a excepción de Borja, son bastante malos.

Si bien ya ha atravesado momentos complicados, el domingo Demichelis afrontará una situación inédita, tanto para el entrenador como para el club en los últimos 12 años. El nivel de tensión es solo comparable a los peores tiempos, cuando el equipo de Matías Almeyda tenía la presión de volver a primera y un clima de histeria reinaba en la institución de Núñez.