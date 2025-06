La historia del hit noventoso que se convirtió en la canción oficial del Mundial de Clubes

Aunque se ha utilizado en diversas protestas, marchas y manifestaciones en diferentes partes del mundo, este hit encontró su lugar definitivo en las tribunas de los estadios y hasta entre los propios jugadores de fútbol.

¿Por qué esta canción se convirtió en un hit futbolístico?

La historia detrás a la explicación de este éxito, se remonta al año 2016. En aquel entonces, un hincha del equipo de futbol Wigan Athletic en League One de Inglaterra lanzó un video cantando "Will Grigg's on fire", dedicándolo al goleador del equipo con la melodía de esta canción. "Will Grigg's on fire, your defence is terrified ("Will Grigg está encendido, tu defensa está aterrorizada)", cantaba el futbolero.

Inmediatamente, esta versión se convirtió en un hit y los hinchas comenzaron a cantarla en todos lados: el equipo terminó ascendiendo a la segunda división inglesa.

It's hard to believe this video led to this song being played relentlessly at nightclubs, bar and weddings around the world. pic.twitter.com/Ycft5tGmTH — Second Tier podcast (@secondtierpod) June 9, 2023

El punto de inflexión llegó durante la Eurocopa 2016, cuando los fanáticos de Irlanda del Norte convirtieron el tema en un himno improvisado para alentar a su selección.

A raíz del estrellato de esta canción, la canción de la artista europea comenzó a acompañar incluso en el Mundial de Qatar 2022, selecciones como Inglaterra, Suiza y Polonia la utilizaron para celebrar goles.

También sonó en la final de la Eurocopa femenina 2022 en Wembley y formó parte de las ceremonias de apertura y clausura de los Juegos Olímpicos de París 2024, consolidando su lugar como símbolo musical del deporte.

"Free from Desire" se convirtió en un éxito incuestionable, y es por esto que la FIFA no podía hacer oídos sordos a lo que se cantaba en todas las competencias deportivas de los últimos años. Es así que se convirtió en la canción oficial del Mundial de Clubes consolidando así su lugar como símbolo musical del deporte. La canción responde a la combinación de nostalgia de los años 90, energía festiva y un coro pegadizo que invita a cantar en masa.

Conoce a Gala, la cantante de la exitosa canción

La propia GALA, oriunda de Milán, reveló que escribió la canción mientras vivía en Nueva York y estudiaba fotografía. Por su tiempo de residencia en Estados Unidos justamente es que casi todas sus melodías son en inglés. “Me metí en la música porque fotografiaba bailarines, músicos y DJs”, afirmó la vocalista italiana que actualmente tiene 49 años. Nacida el 6 de septiembre de 1975 en Milán, incluyó a este famoso tema en su primer álbum Come into My Life, junto a otros hits como Let a Boy Cry y el propio Come into My Life.

La artista europea vendió más de seis millones de discos a nivel global lo largo de su trayectoria en la música. Además de Nueva York, también vivió en Brooklyn y en otros sitios de Norteamérica, aunque siempre dejó en claro el amor por su país natal. La protagonista estudió en distintas escuelas de arte estadounidenses y recibió diversos premios por su carrera en Italia. Entre los más destacados estuvo la distinción por haber sido la "Mejor cantante femenina del año en Italia por la revista Música e Dischi".

Gracias a su talento, Rizzatto recorrió buena parte del Viejo Continente y su conexión con el deporte va más allá del fútbol: cantó en vivo en los estadios durante los Juegos Olímpicos de invierno en Sochi (Rusia) 2014 y en los de verano de París (Francia) 2024. De hecho, en esta última ocasión, apareció en escena a escasos minutos de la final del fútbol femenino por la medalla de oro entre Estados Unidos y Brasil.