Escándalo en el Mundial de Clubes: el Real Madrid pidió investigar a un jugador argentino por racismo

La gresca habría comenzado en tiempo de descuento, cuando el zaguero ex River y Racing lanzó varios manotazos contra el alemán, en el marco de una acción que fue identificada como posible penal. Camino a los vestuarios, se detonó el cruce verbal y diversos medios españoles pudieron reconstruir el polémico diálogo. "Negro de mierda" , habría sido la expresión del oriundo de Isidro Casanova, a lo que el teutón le respondió: "Me lo dices dentro, vamos para allá si te atreves...".

El juez debió intervenir de inmediato para separarlos, acaso previendo una escalada del conflicto, y el germano tuvo que salir retirado por integrantes de la delegación de la Casa Blanca , mientras le seguía reprochando sus dichos al surgido en la Academia. Uno de los que se acercó para calmar al ex Chelsea fue Salomón Rondón, con pasado en el Millonario, pero no logró contenerlo. Por lo pronto, el entrenador del Merengue Xabi Alonso respaldó a su dirigido.

En la conferencia de prensa posterior al duelo, el DT advirtió que se aplicará el protocolo FIFA, que podría derivar en una eventual sanción para el hombre que supo vestir la camiseta del seleccionado albiceleste Sub-20: "Apoyamos a Toni. Vamos a ver, ahora van a investigar. Si ha sucedido eso lo apoyamos porque es algo inaceptable. No lo podemos tolerar. Él dijo que ha pasado y le creemos".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/marca/status/1936912366458773980&partner=&hide_thread=false Gustavo Cabral aclara el incidente con Rüdiger: "Le dije 'cagón de mierda', no hubo racismo" #fifacwc pic.twitter.com/xWmKi2Dm4O — MARCA (@marca) June 22, 2025

La fuerte defensa de Gustavo Cabral

Cabral, en zona mixta, brindó su versión de los hechos y negó por completo haber emitido un improperio racial contra el crack: "No hubo nada de eso, la verdad es que le dije cagón de mierda, como decimos en Argentina, solo eso. Hubo un forcejeo, recibo una patada, él dice que le pego con la mano, discutimos... No puede haber castigo por decir eso, es una palabra, punto. No tiene otra intención".