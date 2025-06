En medio de las críticas, Nacho Fernández peleó la venta de Mastantuono al Real Madrid

En su relato agregó: "Es muy difícil de rechazar porque es el Real Madrid… Ahora hay que apoyarlo en todo lo que viene". Más tarde le preguntaron si es dificil decirle que no al Merengue: "Y… No sé, pero es difícil porque además pagaron la cláusula. Y también se dice que hay que esperar uno o dos años, pero después nunca se sabe cuándo aparecen estas oportunidades. A él llegó ahora. Y no es fácil irse de este club: a muchos les ha pasado y es difícil. Pero se decidió así y hay que apoyarlo. Es un chico de la casa, que quiere mucho al club, que siempre quiere lo mejor para River , así que le vamos a desear lo mejor y disfrutarlo estos partidos que quedan".

“Uno trata de mantenerlos centrados y de que no miren los comentarios. Pero después es muy difícil, porque las redes sociales son parte de la vida, sobre todo en los más chicos, por ahí no tanto en los grandes que tratamos de aislarnos un poco más, pero también sabemos que el mundo hoy se maneja con eso y tratamos de aconsejar a los más chicos para que no les den tanta bola. Yo soy muy agradecido de mis compañeros y de la gente, porque siempre me han tratado muy bien. Trato de darle a lo que dicen mis compañeros, mi cuerpo técnico y la gente que me quiere, no tanto a las redes”, cerró sobre los consejos que le brindan en torno a las redes sociales.