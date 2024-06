La mega bomba que tiró un periodista rosarino sobre Lionel Messi para 2025

messi newell's.jpg Lionel Messi se puso la camiseta de Newell's en un homenaje a Maradona, luego de convertir un gol.

En continuación con su relato, el periodista detalló la idea que tiene el astro rosarino sobre su retorno al fútbol argentino, donde todavía no debutó en la Primera División: "La idea de Messi, en mitad de este 2024, es que en el próximo año pueda ponerse la camiseta de Newell's. La idea no es venir solo, le voy a poner nombre y apellido". Además, agregó que el plan va más allá de su presencia futbolística: "La idea es que su socio a futuro David Beckham llegue conjuntamente con él con una inversión multimillonaria. Nombrarla como una SAD no me parece, pero es una inversión para el fútbol"

Y concluyó: "Es una inversión que constaría de extensión en la cancha, un centro de alto rendimiento, las inferiores mejores y más potenciadas, y eso conllevaría la presencia de Messi con la '10' de La Lepra. Estamos hablando de 2025.