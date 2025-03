Revelan por qué Enzo Fernández rechazó jugar para el Cholo Simeone en el Atlético de Madrid

El mediocampista de la Selección Argentina habría rechazado un ofrecimiento del conjunto español aunque no descarta su salida del Chelsea

Enzo Fernández es uno de los jugadores que se ha transformado en intocable dentro de la Selección Argentina, siendo pilar en el mediocampo del equipo de Lionel Scaloni. Sin embargo, su presente con el Chelsea no es el mejor ni el deseado, y en el mercado de pases hubo interesados en quedarse con sus servicios, como el Atlético de Madrid.

Recordemos que en su momento el conjunto de Londres desembolsillo más de 120 millones de dólares para quedarse con su ficha, y a pesar de que en su momento llegó a ser capitán, pieza clave y de que firmó por 9 temporadas, hoy en día no es intransferible e incluso se barajó su salida. Pero el ex River le habría dicho que no al Cholo Simeone.