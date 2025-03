La advertencia del DT del Chelsea a Enzo Fernández que preocupó a todos

El volante argentino campeón del mundo está teniendo una gran temporada con el Chelsea, sin embargo, su titularidad no está asegurada.

El Chelsea volvió a respirar en la Premier League con una victoria ajustada ante Leicester City por 1-0, en un partido que no fue brillante pero sirvió para sumar tres puntos vitales y meterse en zona de clasificación a la Champions League. El héroe de la jornada fue Marc Cucurella, autor del gol del triunfo, pero la figura fue Enzo Fernández, quien brindó la asistencia y se hizo dueño del mediocampo. Sin embargo, lo que más repercusiones dejó no fue ni el gol ni su capitanía, sino una frase del técnico Enzo Maresca que dejó a todos recalculando: “Si no la tira para atrás, lo saco”.