Deportivo Rincón le pone picante al Federal A con el "Chimy" Navarro

El habilidoso futbolista que tiene amplio recorrido por clubes de ascenso, ya venía avisando sus ganas de anotar con llegadas en los dos partidos anteriores. Esta vez se dio el gusto de marcar, pero igual resalta lo colectivo por sobre lo individual: "En lo anímico siempre es lindo convertir, te da una confianza extra. Es hermoso, pero contento porque se ganó en casa, se dio una muestra de carácter muy buena. Estamos en un lindo momento. Si bien el torneo recién empieza, estamos demostrando para qué estamos y lo que queremos pelear. Trataremos de seguir trabajando y mejorando. Queremos disfrutar el momento con la responsabilidad que se merece".

deportivo rincón abrazo facundo miguel matías navarro.jpg

Navarro llegó como refuerzo en el último verano y se sumó a la base que Abaurre ya tenía. "Me encontré con un club en crecimiento, que va a dar mucho que hablar, con gente que trabaja y tiene un amor incondicional por el club. Contento de haberme sumado, siento que ha sido una gran elección", valoró.

"Quedó una base de lo que fue el torneo pasado, que llegaron lejos para ser el primer torneo. Los refuerzo venimos a potenciar al equipo para pelear cosas importantes. Cuando uno va a un club, lo que lo motiva y lo convence es pelear cosas importantes, que le va a dar pelear a cualquier equipo de local y de visitante. Estamos preparados futbolísticamente, físicamente y mentalmente para pelear", sostuvo.

Un apodo que trae desde chico

"Chimy" le dicen sus compañeros en Rincón, pero el apodo no es nuevo, sino que lo trae desde que jugaba en las inferiores del Lobo mendocino. "El apodo me lo pone un periodista de Gimnasia de Mendoza, que es donde yo salí. En mis principios, en mi adolescencia, fui picante. Me lo puso Ema Tristán, quedó ahí y ya hacen 15 años que me viene acompañando este apodo", contó.

Ahora, el "Chimy" le pone picante al ataque de un Rincón que los mira a todos desde arriba y será un rival durísimo para cualquiera.