Las burlas de los hinchas argentinos contra Chile por quedar afuera del Mundial 2026

Las cargadas de los hinchas argentinos contra Chile

La noticia del nuevo traspié chileno no tardó en llegar a las tribunas del Monumental. Apenas se confirmó su eliminación, el público argentino que colmaba las gradas para el choque ante Colombia se despachó con clásicos cánticos que no tardaron en viralizarse. “Hay que saltar, hay que saltar... el que no salta, no va al Mundial”, cantaron al unísono los hinchas albicelestes desde los cuatro costados del estadio, haciendo referencia directa al destino de su eterno rival trasandino.