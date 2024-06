Qué es de la vida de Guillermo Willy Cañas: así vive en Miami el ex tenista

El ex tenista nació y se crió en La Matanza, donde comenzó a experimentar su camino por el deporte. Su vida cambió por completo y el tenista decidió dejar atrás su vida en Argentina tras un hecho que desembocó en un gran problema. En diálogo con Sofia Zámolo para el programa "Argentinos Viviendo en Miami", el ex tenista contó por qué dejó Argentina para comenzar una nueva vida en Estados Unidos.

" Estoy en Miami hace 17 o 18 años, fijo. No lo elegí, en 2007 me robaron en Argentina y empecé a venir para acá . Tenía mi departamento y decidí quedarme un tiempo, fue pasando natural. Estaba más seguro acá pero seguía yendo a la Argentina. En 2009 abrimos una compañía con dos amigos que jugaron toda la vida al tenis conmigo. Nunca pensé vivir fuera de Buenos Aires . Era mi lugar por mi familia, amigos y afectos, pero nunca estuve más de tres o cuatro meses seguidos en un año", comenzó relatando el tenista en medio de una entrevista descontracturada con la modelo. La compañía que Willy formó con sus amigos cuenta con siete sucursales, una de ellas ubicada en Argentina.

Cañas.jpg

En continuación con la entrevista, Zamolo le preguntó si volvería. El ex tenista fue claro: "No pienso volver". En continuación con la entrevista que se llevó a cabo en el complejo que mantiene el ex tenista profesional, Willy confesó qué le gustó del país norteamericano: "Lo que más me llamó de Estados Unidos es la tranquilidad de estar con mi familia y no pensar en seguridad. Vos estás trabajando, llevas el auto que quieras, el reloj que quieras, o no podés tener nada y está todo bien". Luego de la entrevista que mantuvieron Zamolo y Cañas, jugaron un partido de tenis de forma recreativa.

A fines del año pasado, Willy le contó a La Nación cómo ve a la Argentina desde EEUU: "Mal. A veces es difícil opinar sobre algo, que sabés que mucha gente puede estar en contra. No me gusta opinar algo que a veces es polémico. Pero sinceramente veo mal al país. Espero que pueda hacer un cambio muy grande, porque creo que Argentina en los últimos 15 años fue empeorando, empeorando y empeorando. Creo que es un país increíble, porque es el país que amo, donde crecí, donde mis viejos estuvieron, donde toda mi familia sigue estando ahí. Pero veo muy difícil, sinceramente, que la gente joven pueda tener una esperanza de crecer ahí".