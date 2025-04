Se iba a casar con su antigua psiquiatra, pero tomó una sorpresiva decisión en la víspera de la boda

Según relató la mujer a las autoridades de la comisaría de San Lorenzo, el jueves por la noche los futuros marido y mujer mantuvieron una acalorada discusión . El supuesto problema a resolver era la presencia o no de algunos invitados y algunas dudas vinculadas al pasado sentimental de ambos.

En la jornada siguiente, en vez de recomponerse la situación, se agravó aún más. Es que el novio, según la versión de la mujer, comenzó a adoptar una postura evasiva y extraña. Le dijo, inicialmente, que saldría de la casa para solucionar unas cuestiones relacionadas con la boda.

9011.jpg Al parecer, la boda comenzó a desmoronarse con una discusión entre la pareja por la presencia o no de algunos invitados. Foto ilustrativa

Al volver, su conducta no se modificó y su antigua psiquiatra, quien lo había tratado durante años por un cuadro de depresión, lo notó de inmediato. Dijo que detectó en su rostro “una mirada sombría” y que minutos después el caballero volvió a dejar la vivienda, con el pretexto de ir a cenar con su madre.

A la mujer no terminó de convencerla esa versión e intentó retenerlo, pero el hombre se marchó. La novia, desesperada por no poder evitar que su futuro marido se subiera al auto y se marchara, intentó localizarlo de mil maneras, pero no tuvo éxito.

Los preocupantes mensajes del novio fugitivo

Producto de sus antecedentes de salud, la preocupación de la psiquiatra creció cuando finalmente recibió una comunicación de parte del ceramista, después de enviarle decenas de mensajes de texto y de efectuarle otras tantas llamadas telefónicas.

"Nunca debí haber estado en este mundo", le escribió el sujeto en uno de sus textos. Luego, advirtió: "Y ahora me voy".

La sorpresa de la mujer ya era mayúscula cuando otra vez volvió a sonar su teléfono. “Lo siento mi amor, te amo como nunca he amado a nadie, pero te hice daño. Ya no puedo vivir más”, afirmó el hombre.

Al día siguiente, el sábado, después de una noche sin poder dormir ni volver a contactarse con su prometido, y horas antes de la hora pactada para la boda, la mujer decidió recurrir a la Policía para denunciar a su desaparición.

El inesperado descubrimiento de la psiquiatra y la detención de su novio

En medio de esas diligencias, y pese al período de desconcierto que atravesaba por culpa de toda aquella situación, la mujer realizó un hallazgo que cambió por completo su perspectiva sobre el duro momento que estaba atravesando.

Descubrió que su futuro esposo no había escapado con las manos vacías sino que, en sus valijas, se había llevado grandes sumas de dinero que habían recibido ambos por parte de familiares y amigos en el marco de su boda.

Regalo Boda Italia El ceramista se llevó grandes sumas de dinero que habían recibido ambos por parte de familiares y amigos en el marco de su boda. Foto ilustrativa.

Ante esta situación, la Policía intensificó la búsqueda del hombre y logró detectarlo al cabo de unas pocas horas, gracias a que no había desactivado el posicionamiento geosatelital de su teléfono celular.

El hombre estaba en una zona cercana a un mirador de la localidad de Balestraste, también en la isla de Sicilia. Se encontraba dentro de un auto, durmiendo. Las autoridades constataron que había conciliado el sueño gracias al uso de un ansiolítico.

Luego de acompañar al sujeto al hospital, la Policía le devolvió todas las pertenencias a la mujer, y quedó en manos de la Justicia disponer qué clase de delitos cometió el ceramista. Por lo pronto, lo que sí es seguro es que la boda no se desarrolló. Y es altamente probable que nunca se haga.