Murió Clem Burke, baterista de "Blondie": qué enfermedad padecía

"Clem no solo era un baterista, era el latido del corazón de Blondie . Su talento, energía y pasión jamás serán igualados y sus contribuciones a nuestro sonido y nuestro éxito son inconmensurables", detallaron en la publicación de Instagram.

"Más allá de su talento musical, Clem fue una fuente de inspiración tanto dentro como fuera del escenario. Su espíritu vibrante, su entusiasmo contagioso y su sólida ética de trabajo conmovieron a todos los que tuvieron el privilegio de conocerlo”, sumaron los músicos en la emotiva despedida.

“Su legado vivirá a través de la enorme cantidad de música que creó y las innumerables vidas que tocó. Mientras enfrentamos esta pérdida profunda, pedimos privacidad en este momento difícil. Que descanse en paz, Dr. Burke”, firmaron Debbie Harry y Chris Stein, integrantes de la banda.

¿Quién era Clem Burke?

El baterista nacido el 24 de noviembre de 1955 en Nueva York, se unió a Blondie en 1975, y su estilo fue fundamental para el sonido distintivo de la banda, que fusionaba rock, punk y disco.

A lo largo de los años, Blondie alcanzó el reconocimiento mundial con éxitos como "Heart of Glass", "Call Me" y "Rapture".

Además de su trabajo con Blondie, Burke ha tenido una carrera en solitario y trabajó con diversos artistas y bandas a lo largo de su carrera. Clem tocó y colaboró artísticamente con Eurythmics, Ramones, Bob Dylan, Bob Geldof, Iggy Pop, Joan Jett, Chequered Past, The Fleshtones, The Romantics y Dramarama.

También dejó huella en The Adult Net, The Split Squad, The International Swingers, L.A.M.F., Empty Hearts, Slinky Vagabond y Go-Go’s.

Con Blondie, llegó al estrellato. La banda publicó 11 discos y vendió más de 40 millones de discos en todo el mundo. En 2006 ingresó al Salón de la Fama del Rock & Roll. “Heart of Glass” es uno de sus principales clásicos que se grabó por primera vez en 1975 bajo el nombre “Once I Had a Love”, con un ritmo mucho más lento.

Tras la separación de Blondie en 1982, Burke continuó su carrera como uno de los bateristas más solicitados del rock, colaborando con diversas bandas y artistas. Sin embargo, en 1997, regresó a Blondie para una segunda etapa que incluyó la producción de cinco nuevos álbumes, el último de ellos titulado Pollinator, lanzado en 2017.

En el plano personal, en una entrevista que brindó el año pasado a Psychedelic Baby Mag, el baterista anunció que estaba a punto de finalizar sus memorias, las cuales serían publicadas por Hachette en Estados Unidos y HarperCollins en el Reino Unido. En esa misma conversación, Burke adelantó que Blondie había terminado de grabar un nuevo álbum, cuyo lanzamiento estaba previsto para principios de 2025.