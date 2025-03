Estos son los síntomas del cáncer que no podés ignorar

Sudores nocturnos: un indicador a tener en cuenta

Uno de los primeros signos que podría indicar la presencia de un problema de salud grave es la sudoración excesiva nocturna. Este síntoma no se refiere a sudores leves o propios de una noche calurosa, sino a una sudoración intensa y repentina que se presenta durante el sueño. Tal como lo explican los expertos de Cancer Research UK, los sudores nocturnos no tienen una causa aparente y son abundantes, por lo que es importante consultar con un médico si este fenómeno ocurre con frecuencia. La sudoración nocturna puede estar relacionada con varios tipos de cáncer, como el linfoma, pero también podría ser síntoma de otras afecciones. En cualquiera de los casos, este síntoma no debe ser ignorado.