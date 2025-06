Quién es la cipoleña que se hizo viral en el Mundial de Clubes por retar al youtuber Gonza Cardozo

“ Soy de Cipolletti, no de Chipolletti como vos dijiste ”, le llamó la atención con la mejor onda al conocido periodista que la entrevistaba el viernes en la playa de Miami en el marco del Mundial de Clubes .

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/GHCardozo/status/1933956529205686428&partner=&hide_thread=false Me cagó a pedos de entrada pic.twitter.com/GuKesru1Mb — Gonzalo Cardozo (@GHCardozo) June 14, 2025

Desde entonces ¡la buscamos y encontramos! Se llama Ornella Bilo, tiene 33 años y su grado de fanatismo por Boca no deja de sorprender.

Por ejemplo, la egresada del Fátima contará en la charla con este medio: “Me fui a estudiar a Buenos Aires a los 17 y viví allá hasta noviembre del año pasado que me volví a Cipo. Desde que regresé no falté a un solo partido de Boca, viajo siempre”.

La rubia que vive en una chacra y organiza “torneos de poker, pueden seguirme en Insta @altovallepoker”, heredó la pasión de su papá y recorrió el país y el mundo haciéndole el aguante al club de sus amores en familia como en este caso (“vine con mi mamá y hermano, es muy importante para mí”). Hizo mil locuras por Boca pero hay una imperdible.

“El año pasado Boca jugaba en Córdoba la final y me iba en un micro desde Buenos Aires con los bosteros de Hudson y me tenían que levantar en una estación de servicio y se olvidaron. Justo paró un auto con hinchas de Boca que no conocía y me llevaron hasta el micro, un bostero nunca va a dejar tirado a otro bostero…”, repasa la increíble anécdota e infla el pecho.

El simpático cruce con Gonza Cardozo y una confesión

“La verdad que no lo conocía, yo no consumo mucho las redes”, confiesa Ornella sin caretearla.

“Estaba tomando sol y me preguntó si podía filmar la bandera y hacerme una nota. No pensaba que era tan conocido y mucho menos que iba a tener tanta repercusión. Cuando terminó la nota me contó que él cubría Racing y que a veces va a la cancha de Boca pero a la salida de la platea y yo voy a popular”, revela nuevos detalles del encuentro que dio tanto qué hablar.

Embed - REACCIÓN CON LOS HINCHAS / BOCA 2-2 BENFICA / MUNDIAL DE CLUBES

La Bombonera es su hábitat, el templo sagrado aunque también conoció numerosos estadios siguiendo a su equipo a pura pasión y lealtad. “Cuando me fui a vivir a Buenos Aires en 2010 habían visitantes entonces tuve el privilegio de conocer varias canchas del país con las dos tribunas llenas que es algo hermoso y ojalá vuelva. La Copa Argentina también me permitió descubrir estadios muy lindos del interior del país y ojalá que se juegue un partido en nuestra zona así me queda un poco más cerca -risas-. También viajé al exterior por Boca, estuve en Brasil, Uruguay, España y bueno ahora en Estados Unidos”, enumera Ornella mientras se prepara para disfrutar de otra tarde de playa en la paradisíaca South Beach.

Promete que si bien “soy solo de Boca”, al regresar saldará una cuenta pendiente. “Ir a La Visera de cemento para alentar a Cipo, siempre y cuando no me coincida con Boca o con un viaje para ver al xeneize. Me gusta ir a ver futbol, todos los sábados acompaño a La Plaga en los torneos de forever300 que juega mi hermano”.

Cómo vivió el debut en el Mundial de Clubes

La muchacha que tiene de ídolo a Riquelme cuenta las sensaciones de estar en el lugar de los hechos, cómo se vivió el 2 a 2 ante el Bénfica en la presentación boquense en el Mundial de Clubes.

“Fue una locura, siempre viajar con Boca es hermoso, no paro de sorprenderme de nuestra gente, en cada lugar somos locales. Cuando dicen que Boca es familia es realmente así, viajé muchas veces sola por Boca y conectás al toque con la gente y generás un vínculo que es para toda la vida, es algo que no se puede explicar. Ir de visitante es maravilloso, te encontrás con cada historia”, asegura emocionada.

Embed - BOCA 2 BENFICA 2 - EL XENEIZE DEJÓ ESCAPAR EL TRIUNFO EN SU DEBUT - MUNDIAL DE CLUBES 2025

“En cuanto al partido, cuando hicimos el primer gol fue un desahogo muy grande, no lo podíamos creer, como un mimo al hincha de Boca que viene pasando unos momentos difíciles. Y cuando metimos el 2-0 ya sentíamos que era un sueño, una felicidad extrema… Terminó el partido con un sabor amargo porque nos lo empatamos nosotros, pero de antemano todos firmábamos un empate así que sacamos un punto valioso y lo más importante es que seguimos en carrera dependiendo de nosotros mismos”, redondea Ornella.

La cipoleña que retó a Gonza Cardozo, la que se sacó un paquete de 50 vuelos en flybondi para usar todo el año y así no perderse ni una sola fiesta del jugador número 12. La que sigue a todas partes al xeneize. La hincha número uno de Boca…