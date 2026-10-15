Revolución en el tenis: los cambios que planea la ATP para el 2028

El presidente de la ATP , Andrea Gaudenzi, publicó en la web oficial una carta abierta contando las modificaciones que piensa la asociación para el tenis a partir de 2028. Desde un nuevo Masters 1000 en el calendario hasta una distribución diferente de los ingresos, estos puntos podrían significar una revolución para el deporte.

Aunque los objetivos que marcó Gaudenzi todavía no fueron aprobados por el consejo, responden a las problemáticas presentes en las últimas temporadas, como el extremo cansancio físico de algunas de las figuras del tenis, como así también la dificultad para vivir de su carrera de los jugadores que no se encuentran dentro del top 100.

Gaudenzi menciona que estos cambios se basan en tres principios fundamentales , siendo el primero el de distribuir las ganancias de forma más equitativa y a un número mayor de jugadores. Para esto se anunció un bono a fin de año para los mejores 250 jugadores del ranking y un aumento de la inversión para los tenistas que disputen los torneos más importantes.

En segundo lugar, está priorizar el bienestar físico de los jugadores, optimizando el calendario y dando mayor énfasis a los Masters 1000. Esto puede deberse a la ausencia en muchos de los eventos clave del circuito en esta temporada de Jannik Sinner y Carlos Alcaraz.

Gaudenzi, presidente de la ATP, ha hablado sobre los cambios que se pretende introducir en el circuito de cara a 2028.



Los más importantes son:



1Los M1000 tendrán más peso en el Ranking. Las rondas finales repartirán más puntos

2Darán un bonus por Ranking al participar en los… pic.twitter.com/u8FIKKm5CH — José Morón (@jmgmoron) October 15, 2026

El tercero tiene que ver con la libertad de los tenistas para armar sus propios calendarios, dejando de lado las obligaciones que actualmente pide la ATP y asegurando que los premios de los eventos más importantes sean un incentivo suficiente para que participen.

Por otro lado, se confirmó la incorporación del Masters 1000 de Arabia Saudita, que será el décimo torneo de este calibre en el calendario y se disputará a principio de la temporada y en cancha rápida.

Esta confirmación se da en la misma semana en la que se anunció la suspensión del Six Kings Slam, que es un torneo en formato de exhibición que se desarrolla en Arabia Saudita, pero no se jugará por los bombardeos en Riad. El año anterior generó gran polémica porque los mejores jugadores del circuito decidieron disputar este torneo, fuera del circuito, por la cantidad de dinero que distribuyó.

La Six Kings Slam 2026 ha sido SUSPENDIDA



Debido a la situación que se vive allí y los recientes bombardeos en Riyadh, los organizadores han suspendido la edición de 2026 y la programan del 27 al 30 de diciembre.



Los tenistas que jueguen el torneo tendrían que volar el… pic.twitter.com/V1LI4A1KeS — José Morón (@jmgmoron) October 14, 2026

La ATP también anunció cambios en el circuito de dobles

En la misma carta, Gaudenzi anunció que se están pensando cambios en el circuito de dobles: "Revisión de la estructura a largo plazo de nuestros formatos de competición, incluyendo posibles ajustes en los cuadros de dobles, con el objetivo de mejorar la sostenibilidad de esta modalidad y su papel en el circuito".

Incluso se aseguró que el dinero que se ahorre de esa reestructuración sería dirigida al cuadro de singles: "Cualquier premio que se reasigne de los dobles seguirá destinado a la remuneración de los jugadores y se prevé que se reinvierta en la fase de clasificación individual y en los premios de las primeras rondas, lo que permitirá a más jugadores invertir en sus carreras y competir con los mejores del mundo"