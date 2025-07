Sin solidez ni contundencia, Cipo perdió en Córdoba y su figura salió por lesión

El Albinegro no pudo con Argentino de Monte Maíz. Fotos: Victoria Sánchez, Cipo Pasión.

Luego de tener fecha libre en el inicio de la segunda fase, el Capataz no tuvo la solidez ni la contundencia del primer semestre, donde se erigió como el mejor del país en la categoría.

cipo argentino monte maiz

El local se mostró punzante en el comienzo del partido y avisó con un par de remates desviados. Cuando Cipo se quería acomodar con Cristian Ibarra tomando las riendas del equipo, en la primera pelota parada Argentino lastimó.

Sobre los 10' del primer tiempo, el centro lejano de Baier desde la izquierda fue desviado por Hugo Vera Oviedo de cabeza y se le metió a Crespo en el palo izquierdo.

Cipo la pasó mal en cada pelota aérea, ya sea a balón parado o con simples pelotazos.

A los 17', un balón muy largo y alto de Matías Barbero desde la izquierda de su propio campo encontró a Paulo Oballes, quien con otro cabezazo al mismo lugar hizo estéril el esfuerzo de Crespo para aumentar la cuenta.

La visita intentó reaccionar y tuvo situaciones con un tiro libre de Ibarra y taco del delantero para el mano a mano que Lucero no supo resolver ante el arquero Bonet.

Leandro Vella fue de lo mejor de su equipo, pero el volante ofensivo no pudo terminar sus buenas jugadas en gol. Por su parte, Mbombaj pasó mucho al ataque y exigió a Bonet con dos remates que fueron bien contenidos por el arquero local.

Antes del final del primer tiempo, Cipo zafó cuando el árbitro anuló el tercero de Ramón Lentini porque la pelota le pegó en la mano al delantero en la acción previa a convertir.

La lesión de Ibarra en el aductor izquierdo obligó al primer cambio del partido y significó la salida prematura del goleador del campeonato. Un golpe durísimo que incluso puede ir más allá de este partido.

lesión ibarra

En el arranque del complemento, Cipo merodeó el arco de Argentino, pero le faltó profundidad ante un rival que se dedicó a hacer pasar el tiempo.

El Chango Cravero movió de nuevo el banco con cambios ofensivos. Entre ellos, entró Nicolás Parodi y tuvo dos chances claras que no pudo convertir pasando la media hora del segundo tiempo. La primera fue muy clara, en el área chica, tras un desborde de Andrés Domínguez, y de ese córner el delantero metió una tijera que salió al lado del ángulo.

El local tuvo dos contragolpes con superioridad numérica en los que no llegó al tercer por una atajada de Crespo y la impericia de los delanteros que entraron en el segundo tiempo.

Del otro lado, Parodi la tiró por arriba en otra oportunidad para descontar y Dichiara se encontró con una gran respuesta de Bonet, clave para mantener el cero en su arco.

El pitazo final de Sandoval certificó la derrota de Cipo, que generó mas opciones que su rival, pero le faltó contundencia y pagó caro los errores del comienzo del partido.

En la próxima fecha, el equipo rionegrino recibirá a Kimberley de Mar del Plata con la necesidad de ganar en La Visera para no quedarse sin chances de clasificación tan rápido en la segunda fase.

Síntesis

Argentino MM: Alexis Bonet; Elian Coronas, Hugo Vera Oviedo, Iván Amaya y Matías Barbero; Gianfranco Baier, Leonardo López, Gabriel Sarmiento y Paulo Oballes; Ramón Lentini y Leonardo Vera. DT: Carlos Mazzola.

Cipo: Facundo Crespo; Nicolás Trejo, Yago Piro, Yair Marín y Gustavo Mbombaj; Leandro Vella, Agustín Stancato, Matías Páez y Gonzalo Lucero; Cristian Ibarra y Ricardo Dichiara. DT: Daniel Cravero.

Goles: PT 10 Vera Oviedo (A), 17 Oballes (A).

Cambios: PT 41 Andrés Almirón por Ibarra (C). ST 6 Lucas Mellado por Páez (C), 18 Maximiliano Correa y Joaquín Bassani por Baier y Sarmientoo (A), 24 Nicolás Parodi y Andrés Domínguez por Trejo y Vella (C), 27 Leandro Larrea y Jorge Tejada por Lentini y Oballes (A), 31 Pablo Moreyra por Amaya (A).

Árbitro: José Sandoval

Cancha: Modesto Marrone, Monte maíz