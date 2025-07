Rescataron a un peón rural perdido en medio del temporal de nieve: sus perros lo salvaron de morir de frío

El testimonio de Nahuel revela la dramática situación que atravesó. “Estuve más de cinco horas caminando, me perdí en la nieve, la nieve más alta me llegaba arriba de la rodilla, el frío era insoportable”, contó en diálogo con Noticias Región Sur. La situación se volvió crítica cuando comenzó a sentir que ya no podía avanzar. “Me caí y no me podía levantar. Gracias a los perros puedo contarla, ellos se echaron encima mío y me dieron calor”, relató.