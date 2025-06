Tremendo: una figura de Independiente tiró bombas contra la dirigencia

Ocurre que el futbolista de 28 años, uno de los mejores valores del elenco de Avellaneda y clave en el esquema del DT, lanzó varias bombas contra la dirigencia que lo tiene a Néstor Grindetti a la cabeza: " Se rompió una relación con ellos, no supieron cuidarme . Tengo mucha bronca con ellos y yo se lo dije al presidente. Al hincha quiero decirle que nunca entreno con mala cara y siempre me entregué al máximo, es mentira lo que se dijo".

El ex jugador de Atlético Nacional, que recibió una oferta de Pumas de México para sumarse al elenco azteca con un sueldo duplicado con respecto a lo que percibe en el Diablo, remarcó que la predisposición con su club actual siempre fue óptima: "Lo que me molesta es que se digan cosas que no son. Dijeron que por un golpe no iba a viajar y viajé. Terminé jugando. Cuando tenga que aclarar, aclararé. En este momento estoy en Independiente".