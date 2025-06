Va por todo: un equipo de Primera se quiere llevar 3 jugadores de Independiente

Independiente de Avellaneda ruega que el mercado de pases no le juegue una mala pasada y le quite a los pilares de un equipo que goza de un rendimiento futbolístico positivo forjado desde que Julio Vaccari tomó la dirección técnica del club en medio de las tormentas a nivel institucional.

Según trascendió San Martín de San Juan buscaría a tres jugadores del plantel: Ignacio Maestro Puch, Santiago Salle y Tata Martinez estarían en carpeta del elenco recientemente ascendido a la primera división. Sin embargo no trascendieron detalles sobre una propuesta ni cómo avanzarían en las negociaciones.

Vacari.jpg Julio Vaccari

Walter Mazzanti explicó por qué eligió a Independiente antes que a Boca

Walter Mazzanti ya es nuevo jugador de Independiente. El extremo de 28 años se realizó la revisión médica y fue presentado oficialmente como refuerzo del equipo que dirige Julio Vaccari. Pero además de su llegada al Rojo, el delantero habló públicamente y explicó por qué, a pesar del interés de Boca, su destino terminó siendo Avellaneda.

“Por lo que hablé con mi representante, fue real la oferta, Huracán se la rechazó. Y no plantaron otra propuesta más”, contó Mazzantti en diálogo con Equipo F, de ESPN. Así, dejó en claro que el interés de Boca fue concreto, pero no se tradujo en una nueva negociación tras el rechazo de la primera propuesta.

En cambio, Independiente sí cumplió con las exigencias de Huracán: “Independiente vino con lo que Huracán quería. Yo acepté esas condiciones. Me gusta el interés que tuvo Independiente, porque no es la primera vez que me viene a buscar, eso se valora mucho”. Mazzanti también agradeció el trabajo de su representante: “Le agradezco a mi agente, Roberto Capece, que se mantuvo firme y laburó para que se diera todo”.

¡MAZZANTTI, NUEVO JUGADOR DE INDEPENDIENTE!



El nuevo jugador del Rojo analizó así su nuevo desafío y también recordó lo que fue perder el título con Huracán.



— ESPN Argentina (@ESPNArgentina) June 13, 2025

El futbolista, que llegó a cambio de 3.500.000 dólares —de los cuales 2 millones irán para Huracán y 1,5 millones a un grupo empresario chileno— también valoró el proyecto que encabeza Julio Vaccari: “Julio me fue claro, que buscaban un jugador de mis características. Hay cosas que yo los puedo ayudar a ellos y ellos a mí. Me sedujo que quiera perfeccionar a sus futbolistas”.

Además, elogió a sus nuevos compañeros: “Independiente tiene muy buen juego. Cabral es muy buen asistidor. Sería muy bueno jugar con él, al que vos le marcás los espacios y te la da redonda. Eso es clave para un extremo que juega a los espacios”.

Como parte de la operación, Ignacio Maestro Puch pasará a préstamo a Huracán. En cuanto a su adaptación al Rojo, Mazzanti aclaró que no se obsesiona con los detalles menores: “No vimos el tema del número de la camiseta en Independiente. No soy de preocuparme. Me voy a fijar cuál esté disponible y agarraré uno”. Con el pase ya cerrado, el delantero buscará consolidarse como una de las piezas clave del equipo de Vaccari en lo que queda del 2025.

Independiente volvió a los entrenamientos

Independiente de Avellaneda reveló quienes fueron los jugadores que arrancaron los entre