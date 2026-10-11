Tuvo un accidente de tránsito y no estará frente a Boca: el futbolista del Vasco que no jugará la ida

Uno de los volantes del club brasilero no podrá estar en el inicio de la serie, que será el martes en La Bombonera.

Un jugador del Vasco Da Gama no podrá estar en la ida contra Boca.

Vasco Da Gama recibió una mala noticia de cara a la ida frente a Boca por la semifinal de la Copa Sudamericana: el volante Cauan Barros sufrió un accidente de tránsito, según informaron medios de Brasil, y tiene un profundo corte en el pie izquierda, que haría que se pierda el encuentro en La Bombonera.

Barros había sido una pieza importante en el equipo brasilero, incluso con varias titulares en el certamen continental, pero fue perdiendo terreno en el último tiempo, incluso llegando a estar cuatro convocatorias fuera del banco de suplentes.

Esta baja se suma a la ausencia de Facundo Colidio en Vasco Da Gama. El delantero argentino no dirá presente contra el club que lo formó, ya que su institución anterior, River Plate, no lo sacó de la lista de la Sudamericana, impidiendo que desde Brasil lo pudieran sumar para los duelos posteriores de eliminación directa.

BAJA EN VASCO DA GAMA Según medios brasileños, Caucan Barros sufrió un accidente de tránsito en la madrugada del domingo y debió ser trasladado a un hospital por un profundo corte en su pie izquierdo. Ante este panorama, el volante de 22 años quedó DESCARTADO para… pic.twitter.com/cKP3CjdJdU

Las ausencias que tendrá Boca por Copa Sudamericana

La preocupación de Boca por Leandro Paredes finalmente tuvo la confirmación que nadie quería. Los estudios realizados después del empate 2-2 ante Instituto determinaron que el mediocampista sufrió una lesión muscular grado 2 en el isquiotibial derecho, por lo que quedará afuera de toda la serie de semifinales de la Copa Sudamericana frente a Vasco da Gama.

ÚLTIMO MOMENTO | LEANDRO PAREDES tiene una LESIÓN GRADO 2 en el ISQUIOTIBIAL DERECHO.



Por los tiempos normales de recuperación se perderá los 2 partidos vs Vasco Da Gama y apunta para el Superclásico. pic.twitter.com/JKXsA9N8QC — Boca Juniors - La12Tuittera (@la12tuittera) October 10, 2026

El volante, que se desgarró al ingresar 15 minutos frente a Instituto por el Torneo Clausura, es una baja sensible para el Vasco Arruabarrena, que tendrá que rearmar la mitad de la cancha sin su capitán y figura.

Sin embargo, Paredes no es la única baja del Xeneize para esta instancia de definición: en los últimos días, Alan Velasco, que venía siendo titular sufrió un desgarro, y apunta para volver en Brasil contra Vasco, y Tomás Belmonte tuvo que ser operado por una rotura de meniscos, que lo deja fuera el resto del 2026.

Además, Boca tuvo que lidiar con bajas de peso en gran parte del semestre, como la de Tomás Aranda, Adam Bareiro y Agustín Marchesín. Estos tres futbolistas, que fueron parte clave del anterior ciclo con Claudio Úbeda, apuntan para volver en la pretemporada de 2027.

La lista de lesionados que tiene #Boca y que están descartados en la ida vs Vasco:



Adam Bareiro

Tomás Aranda

Tomás Belmonte

Alan Velasco

Leandro Paredes



Ante esto, el Vasco fue claro: "Siempre damos la cara, eso el hincha lo agradece y esperamos el martes decir… pic.twitter.com/fVOi63OzjD — Boca Juniors - La12Tuittera (@la12tuittera) October 10, 2026

Sigue la novela por la localía de Vasco Da Gama

La incertidumbre sobre la sede de la semifinal de vuelta de la Copa Sudamericana entre Vasco da Gama y Boca Juniors sumó este sábado un nuevo capítulo luego de que la Justicia de Río de Janeiro suspendiera la medida cautelar que obligaba al consorcio administrador del estadio Maracaná a poner el escenario a disposición del club carioca para el encuentro previsto el próximo 20 de octubre.

La decisión judicial dejó nuevamente en suspenso la realización del partido en el principal estadio de Brasil y abrió la puerta a una eventual intervención de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), organismo que cuenta con facultades reglamentarias para resolver situaciones de este tipo cuando un club no logra garantizar una sede habilitada.

#AHORA - Increíble: la justicia de Brasil suspendió la decisión que habilitaba el Maracaná y, a esta hora, Vasco-Boca… ¡no tiene sede!



@ESPNBrasil pic.twitter.com/9Bqu3rKfzw — SportsCenter (@SC_ESPN) October 10, 2026

Según establece el Manual de Clubes de la Copa Sudamericana 2026, los permisos y autorizaciones del estadio deben estar disponibles dentro de los plazos fijados por la organización. En caso de que el club local no pueda acreditarlos, la Conmebol puede exigir la presentación de una nueva cancha y, si la entidad no cumple con ese requerimiento en el tiempo otorgado, la propia confederación queda facultada para designar directamente el escenario del encuentro.