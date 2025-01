Un jugador del Mundial 90 reveló cómo Maradona les contó que le robarían el torneo a la Argentina antes de la final

Es que el actual DT y ex jugador argentino habló en una entrevista con Juan Pablo Varsky, y además de recordar algunas de las polémicas más claras en donde se lo perjudicó a la Selección, reveló que Diego Maradona ya le había anticipado a sus compañeros que iban a ser perjudicados y que el arbitraje haría todo lo posible para que no pudieran ser campeones.

“Sensini se tira así en paralelo a la jugada y el otro la puntea para afuera y se tira, o sea, si vos me decís que se frena, engancha para venir a seguir la jugada para patear, pero no, él vio venir y se tiró”, recordó Toto Lorenzo. “El de Calderón también fue penal”, sumó el periodista rememorando otra de las polémicas del partido.

Toto 2.jpg Toto Lorenzo en el Mundial 90

Toto Lorenzo reveló que Maradona ya les había anticipado el polémico arbitraje

“El de Calderón fue penal, yo estaba al lado, sí, le toca al gemelo así, claro, porque fue un rebote de una pelota parada, sí”, respondió Lorenzo sumando la descripción de la jugada. “¿Imaginaban un arbitraje tan hostil?”, fue la consulta de Juan Pablo Varsky que despertó la revelación por parte del ex jugador.

“Sí, no lo imaginábamos, a Diego le habían dicho algo, como que no nos tocaba esta vez, así, pero eso es lo que Diego, viste, transmitía”, respondió el ex futbolista. “¿Diego les dijo a ustedes algo así?”, repreguntó incrédulo el periodista. “Bueno, el árbitro no dirigió más, fue el último partido que dirigió, 33 años tenía, es muy…”, cerró, sin querer ahondar más en detalles.