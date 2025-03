Día clave en el juicio por la muerte de Diego Maradona: declaran Dalma y Giannina

Gran expectativa por el testimonio que brindarán las hijas del ex futbolista, buscarán esclarecer cómo fueron los últimos días de vida su papá.

“Después de la operación estuvo algunos días en terapia intensiva y lo controlaban los médicos de la clínica. En un momento, nos piden una reunión para entender qué íbamos a hacer después. Nos ofrecen dos caminos: una internación en una clínica de rehabilitación que iba a estar 24hs controlado por médicos, o una domiciliaria”, contó.

"Luque nos dijo que era una locura llevarlo a una clínica. Lo dijo con énfasis. Estaba indignado por la primera propuesta. Nosotras nos desviamos hacia la internación domiciliaria porque si el médico de cabecera decía que era mejor, nos fuimos para ese lado", recordó.

Y agregó: “Decía que mi papá no iba a querer. Que se iba a sentir más cómodo en una internación domiciliaria y que la gente de Swiss Medical se quería promocionar con mi papá”.

Durante su declaración, la hija de Diego relató cómo fueron los momentos previos a enterarse de la muerte de su papá y se emocionó ante los jueces.

"El 25 de noviembre llamé a (Christian) Pomargo y le dije que iba a ir. Yo vivo a 40 minutos, entonces me pedí un auto. En el medio del camino, el papá de una amiga me mandó un mensaje y me dio el pésame", contó.

"Pensé que era mentira porque en la TV inventan sobre eso. Al rato me llega un mensaje que dice 'venite ya porque tu papá entró en paro'. Cuando entro con el auto al barrio, llegando a la esquina, escucho en la radio que había fallecido Diego Maradona", agregó.

"Después llegué a la casa y Monona me dice 'lo siento mucho'. Estaba mi papá en la cama y había fallecido", recordó.