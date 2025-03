Cuál es el emprendimiento de Jana Maradona, la hija de Diego, muy alejada de los medios

¿A qué se dedica Jana Maradona?

Radicada en Uruguay hace un par de años, Jana Maradona es líder de un emprendimiento de maquillaje. Se trata de Venere Make Up, una empresa que trabaja en eventos y ofrece glitter, gemas, tattoos personalizados, make up fluo/tribal, maquillaje artístico y mucho más.

"Estoy completamente enamorada de la rambla de Montevideo. No sé si los montevideanos la aprecian tanto, pero para mí es un auténtico paraíso", indicó en su momento sobre su emprendimiento, consultada por un programa de streaming.

"Venere es un equipo de maquilladoras que le dan el toque especial a tu evento, ya se maquillando a artistas o al público en el stand", explica en uno de sus posteos a través de su cuenta de Instagram (@venerebyjana).

¿A qué se dedica Jana Maradona?. Foto: IG Maradona.

"Mandanos DM, mail o Whatsapp y armá tu stand soñado para destacar tu evento. No te olvides que podés pedir las fotos que te sacamos en el stand", añade.

Varias personalidades destacadas de los medios trabajaron con su equipo. En su cuenta de Instagram se pueden ver colaboraciones junto a Jesica Cirio, Flor Vigna y Sabrina Garciarena, entre otras.

El vínculo entre Jana y Diego Maradona

Jana es una de las cinco herederas de Diego Maradona, y la última en conocer a su padre. El esperado encuentro recién llegó en 2014, cuando la joven tenía la seguridad para ir a confrontarlo y conocer la verdad.

Luego de varios intentos fallidos, una periodista amiga de su madre, Valeria Sabalain, le informó que el ex futbolista argentino se encontraba en un gimnasio en Cañitas.

Al llegar y darle la noticia, no hubo resistencia por parte de su padre y automáticamente la aceptó como una de sus hijas. Desde entonces, ambos se mostraron juntos en varias ocasiones y compartían sus encuentros con fotos publicadas en las redes sociales.

El vínculo entre Jana y Diego Maradona

A pesar de ser la que más alejada está de los medios y el mundo del espectáculo, hace poco se volvió a hablar de ella al verla junto a sus hermanos en el juicio por la muerte del "10".

El saludo de Jana a Diego Maradona por su cumpleaños

El 30 de octubre del año pasado, fecha de cumpleaños de Diego Maradona, su hija compartió una publicación de Instagram con fotos juntos y un texto para recordarlo.

"Te extraño mucho, demasiado y a veces no soporto este mundo de la falta que me haces. Quiero que vengas y ubiques a un par de giles y sé que a veces me cuesta ser lo guerrera que podría ser pero le sigo metiendo firme porque las traiciones de los que dijeron ser tus amigos, a quienes amaste y defendiste, no se perdonan y no las voy a perdonar jamás (tampoco pidieron perdón y es más, siguen mintiendo y robando)", detalla en la publicación.

"Y a pesar de tanta lucha, a veces la vida da revancha, de tanto soñar, de tanto esfuerzo y del deseo de tantas personas de algo tan grandioso para vos y para todos los que te amamos y recordamos, ya casi. Gracias por tu amor, tu grandeza y tu valentía pa, te prendo velitas, cierro los ojos y celebremos siempre cantando y bailando y brindando a los ojos. Lo que te digo, lo hacemos entre los dos. Te amo pa, para siempre incondicionalmente", cierra el posteo.