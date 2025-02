Dalma Maradona contó por qué nunca se pudieron reunir con los cinco hijos de su papá

image.png

Dalma explicó que su madre nunca aceptó participar en la serie ni hablar públicamente sobre los problemas de su relación con Diego. “En la serie le ofrecieron hacer algo contando su versión y tampoco quiso porque dice que hay cosas que vivió que no tiene por qué compartir. Y siente que la gente no tiene por qué saberlas tampoco”, indicó Dalma, revelando cómo le reprochó a su madre por no haberse separado antes del exfutbolista.

“Yo misma se lo digo. A la primera, ¿sabés a dónde lo mando? Sea Maradona, sea quién sea, no importa. Ella dice ‘no tiene que ver con que sea Maradona, para mí no tiene nada que ver con eso, yo lo conocí cuando tenía 14 años’”, contó, reflejando la postura de su madre de sostener la familia pese a las adversidades.

El recuerdo de Dalma Maradona de su padre y otro secretos familiares revelados

Dalma Maradona también se refirió a las acusaciones que señalaban a su madre como responsable de que los cinco hermanos Maradona nunca se reunieran. “Me da mucha risa cuando dicen ‘ustedes no quisieron cumplirle el deseo...’. ¡No era su deseo! Si no lo hubiera hecho, lo hubiera planteado. Por eso yo me saco”, afirmó con firmeza.

Según la actriz, Diego nunca les expresó el deseo de una reunión familiar. “Él rezaba para que no se diera. Porque él le decía a cada uno una cosa distinta, por eso no le cerraba el discurso. Cuando dicen que nosotras somos las malas... Te juro que no. Me podría haber dicho mil veces para que eso suceda y nunca pasó", añadió Dalma.

Además, la actriz dejó claro que los problemas familiares no tienen que ver con la postura de su madre, sino con las decisiones de Diego. “Ellos tienen la visión de mi mamá que no es la real. Hay algo de mi mamá que les molesta porque ella fue, y no quiero decir la ‘pareja oficial’, pero fue con quien decidió mi papá formar una familia. No es culpa de mi mamá, ni de nosotras”, aseguró Dalma, quien también compartió su experiencia de haber sido una hija crítica con su padre desde pequeña.

Al ser consultada sobre cómo ve ahora a su padre como adulta, Dalma no dudó en reconocer que sus experiencias personales la hicieron reflexionar sobre lo que quiere para su propia familia. “Gracias a vos sé lo que quiero para mi familia y lo que no quiero", dijo, resaltando que siempre fue honesta con él, incluso cuando le expresó su desacuerdo con algunas de sus decisiones. "¿Qué me va a decir? No fingía demencia, pero me decía ‘yo te entiendo’. Tenía autocrítica. Conmigo, siempre", recordó.

Finalmente, Dalma concluyó con una reflexión sobre las tensiones familiares: “Ni hablar. Por eso, entre comillas, puedo llegar a entender las cosas que a ellos les pasa con nosotras. Conociéndolo a él un poco, sé que hacía lo que quería”, cerró.