Una testigo clave en el caso Maradona dejó mal parada a Gianinna y fue advertida por el juez

No obstante, este lunes, en una audiencia marcada por la tensión, Jordan cambió el rumbo de su declaración. Con notoria incomodidad, explicó que cuando mencionó haber hablado con "Diego", en realidad se refería a "todo el clan Maradona", y que no podía afirmar con certeza que el exfutbolista estuviera efectivamente en la videollamada. “El último llamado fue con Maximiliano Pomargo. Me había dicho que estaba con Diego y Gianinna. No vi el rostro exacto”, aclaró ante el tribunal.

Gianinna 1.jpg Gianinna Maradona

La advertencia del Juez a Andrea Flavia Jordan

La situación se tornó aún más incómoda cuando Fernando Burlando, abogado de Dalma y Gianinna, intervino para solicitar que se exhibieran las declaraciones anteriores de Jordan con el fin de resaltar las inconsistencias. “Tendría que aclarar la verdad”, reclamó el letrado. La testigo, visiblemente afectada, se defendió diciendo: “Me parece que es un ataque. Yo me olvido, tengo 55 años y le doy mi apreciación que hice las cosas lo mejor posible”. También expresó que “se expresó mal” y que “no sabía a qué parte le convenía”.

En medio del debate judicial, los dichos de Jordan reavivaron las sospechas sobre la elección de la vivienda donde Maradona vivió sus últimos días. La fiscalía sostiene que el domicilio en Tigre no estaba en condiciones adecuadas para una internación domiciliaria, considerando el crítico estado de salud del astro. Y aunque la inmobiliaria había afirmado que fue Gianinna quien dio el visto bueno para el alquiler, su reciente testimonio siembra dudas sobre el verdadero nivel de participación de los familiares directos. El momento más tenso de la jornada fue, sin dudas, el recordatorio del juez Savarino: “Usted tiene que decir la verdad”, subrayando.