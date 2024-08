Con el sello de Acurio, tres hitos peruanos en Buenos Aires

gaston acurio.jpg Gastón Acurio, uno de los cocineros más influyentes de Latinoamérica y un embajador de la cocina peruana en el mundo. Javier Becerra

Tanta

Hace un par de años aterrizó esta sucursal del famoso restaurante que cuenta con un salón maravilloso, un ambiente pecera repleto de plantas y botánica y una cocina profunda y abarcativa del Perú.

El menú de Tanta viaja desde ceviches y tiraditos hasta anticuchos, empanadas, y una selección de postres peruanos clásicos y de vanguardia. También podrán encontrar platos fusión que combinan sabores peruanos con técnicas e ingredientes de otras cocinas del mundo.

Tanta fue el segundo restaurante que desembarcó en Buenos Aires, debajo de las torres Bellini en Esmeralda y Paraguay.

El espacio es amplio y luminoso, con mesas bien distribuidas que permiten una experiencia cómoda tanto para grupos grandes como para cenas íntimas. La atención al detalle en la decoración crea una atmósfera cálida y hospitalaria.

tanta acurio.jpg Tanta, uno de los platos fuertes de Acurio en Argentina.

La carta de Tanta es una fiesta de sabores peruanos que van desde platos clásicos hasta gastronomía alta. Podes encontrar ceviches, tiraditos, causas, anticuchos y los tradicionales ajíes. También ofrecen una selección de sopas, arroces y platos principales que muestran la riqueza de los sabores peruanos.

Delicioso el ceviche, obvio, pero también el ají de gallina y el lomo saltado.

La carta de vinos es abarcativa y tiene una lista de etiquetas y bodegas fantásticas. Las opciones de bebidas incluyen una linda selección de cócteles peruanos además de una variedad de cervezas. También cuentan con jugos naturales y bebidas tradicionales que complementan perfectamente los sabores de los platos.

Lindo servicio, equipo eficiente, muy buena atención.

Esmeralda 938, Capital Federal.

Instagram: @tanta_argentina

WhatsApp Image 2024-08-11 at 16.03.51 (1).jpeg Barra Chalaca, la ultima incorporación de Acurio en Buenos Aires. Una cantina peruana imperdible.

Barra Chalaca

Barra Chalaca es una cadena de restaurantes. En Buenos Aires esta barra cevichera, con aires de bodegón-cantina refleja la cultura gastronómica del hermano país. Cuenta con equipo compenetrado y una multiplicidad de platos fabulosos y conmovedores. Una de las premisas de Acurio antes de haber aterrizado con algún restaurante en Buenos Aires fue conectar a todos los eslabones de la pesca artesanal y traer la mayor cantidad de variedad de pescado.

Barra Chalaca ofrece un ambiente relajado y casual, inspirado en los mercados tradicionales peruanos. La ambientación es colorida y simpática, con referencias al espíritu marítimo que te transporta directamente a las costas de Perú. El aire de comedor popular con las mesas copando vereda y salón empujan a la charla y el disfrute en grupo. Punto recontra a favor, van a explicarte cada plato y es realmente fascinante.

El menú de Barra Chalaca se centra en los productos del mar, con una variedad de ceviches como protagonistas. Podrán disfrutar del clásico ceviche de pescado, así como versiones mixtas con mariscos. También el menú incluye tiraditos, causas, y platos calientes como el arroz con mariscos y el chupe de camarones. Cada bocado que te recibe tu organismo es realmente una maravilla, un viaje de frescura y sabor.

Verdaderamente todo lo que probé es delicioso, los ceviches, las croquetas, los arroces. Una belleza.

A nivel bebidas es un gol, tragos típicos, vinos, cervezas y ricos aperitivos e infusiones sin alcohol como la Chicha Morada y el Cura Todo.

El despacho y la atención demuestran un servicio super eficiente. Los camareros conocen bien el menú y pueden ofrecer recomendaciones basadas en tus preferencias.

Arévalo 1392, Capital federal.

Instagram: @barrachalacaarg

WhatsApp Image 2024-08-11 at 16.03.51.jpeg Barra Chalaca, un imperdible de la cocina peruana en Buenos Aires.

La Mar

Es el primer restaurante de Gastón Acurio en desembarcar en Argentina en 2015 en un espacio elegante y contemporáneo. El alma de La Mar se sostiene por su clara identidad. La decoración combina elementos modernos con toques tradicionales peruanos. Los espacios tanto interior como exterior son amplios y luminosos. En el salón de cocina se puede sentir la barra de ceviches y una hermosa cocina abierta que muestra los procesos y la frescura de todo lo que allí sucede.

La comida de La Mar mantiene los lineamientos de la comida peruana y su impronta maritima.Se puede encontrar una amplia variedad de ceviches (probé uno de navajas maravilloso) y tiraditos que son la nave madre de la propuesta.

También podrán encontrar varios platos de causas, anticuchos, arroces, pescados y mariscos frescos preparados de diversas maneras. Es clara la influencia de la cocina nikkei, que fusiona la gastronomía peruana con la japonesa, en algunos pasajes de la carta.

Picarones Acurio Un postre clásico de la cocina peruana. Picarones. La versión en La Mar es una delicia.

En la actualidad, su jefa de cocina, Astrid Acuña, mantiene la identidad como bandera y va más allá haciéndonos probar algunas invenciones de charcutería que aún no están en la carta

“La charcutería de La Mar, por ahora, todavía no está en carta. La realidad es que la vamos a afinar un poco allá en Lima también, para tener la misma impronta. Pero vienen bonitas cosas.La idea es hacer salames, mortadela, un paté, que no es una charcutería, pero que va a estar dentro de este combo. Una morcilla, unos choricitos, y eso” cuenta Astrid sobre el futuro.

Arévalo 2024, Capital Federal.

Instagram: @lamarbsas

astrid-acuna-chef-de-la-mar-buenos-aires-junto-a-F22VCNBLCVHG5FEA3CJLID54DM.jpg Astrid Acuña, Jefa de Cocina de La Mar Buenos Aires junto a Gastón Acurio, fieles representantes de la gastronomía peruana.

Astrid Acuña, una embajadora de la cocina peruana

Astrid arrancó como cocinera a los 16 años : “ Arranqué a estudiar a los 16. Arranqué de pastelera en Lima, hice pasantías. Después me vine a Buenos Aires, y acá fui pastelera en Astrid y Gastón, pastelera en Bruni. Después, fui la jefa de pastelería en Osaka, en los dos, en el de Puerto Madero y en el de Palermo, que ya no existe más y después a La Mar, cuando entré, mi idea era entrar de pastelera y conocí a Anthony Vasquez, que Anthony es mi maestro, mi amigo, que me llevó a la cocina. Arranqué en la cocina con las guarniciones, me acuerdo clarito, y después me convertí en su chef, su mano derecha. Trabajé con él y sigo trabajando con él ahora, y he aprendido mucho, y estoy aprendiendo mucho. Yo lo admiro y lo quiero un montón, lo aprecio, no solamente es mi jefe, mi maestro, también es mi amigo, mi hermano” expresa Astrid sobre su vida en la capital de Argentina y sobre su relación con Anthony, actor clave en el desembarco del mundo Acurio en Argentina.

Astrid es una excelente cocinera que vive enamorada de Buenos Aires: “Me encanta el lugar. Amo mi tierra, amo mi país, y cada vez que voy me da una nostalgia cuando tengo que irme, porque es donde yo nací, donde me crié, donde... O sea, la sangre que corre por mis venas es peruana, netamente peruana. Pero tengo un amor por esta tierra tan hermosa. Me encanta la tierra, su gente, la pasión, la pasión de la gente, el arte, la lectura, la cultura. O sea, tienen una cultura de arte y de lectura que a mí me encanta mucho, que es por ahí que me atrapó. Y quizás un poquito la paz que hay, ¿no? Creo que es todo eso. Me gusta todo, la comida, la cultura, la gente, las calles, la ciudad”